Balance-Akt Ehrenamt

Boxberg.Die ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe führt am Samstag, 16. Juni, von 11 bis 15 Uhr erstmalig im evangelischen Gemeindehaus Boxberg einen Austausch mit Diplom-Pädagogin und Supervisorin Lydia Smolny zum Thema „Mir geht’s gut im Ehrenamt!?“durch. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, steht jedoch allen ehrenamtlich Engagierten offen.

Ehrenämter sind geprägt von intensiven und gewinnbringenden Kontakten und Momenten. Sie können jedoch auch sehr verantwortungsvoll und herausfordernd sein.

Dieser Balance-Akt kann ein ehrenamtliches Engagement äußerst kräftezehrend werden lassen, vor allem wenn die Waage zwischen beiden Teilen zu sehr in ein Ungleichgewicht gerät. Was also tun, wenn man sich ohnmächtig fühlt und nicht mehr selbst ins Gleichgewicht findet?