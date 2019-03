Bananenblätter-Ball und Gummi-Schuhe

Wie es Kindern in Afrika ergeht, erfuhren die Grundschüler der Schule im Schloss in Unterschüpf bei einem Besuch von Aktion Tagwerk.

Unterschüpf. Der Ball ist weder aus Leder noch aus Plastik. Stattdessen besteht die Kugel aus getrockneten Blättern einer Bananenstaude – mit Pflanzenfasern umwickelt. „Der sieht ja wie Müll aus“, meint ein Erstklässler etwas skeptisch und beäugt das runde Etwas, das ihn die beiden Mitarbeiterinnern des Vereins Aktion Tagwerk hinhalten. Auch seine Klassenkameraden blicken entsetzt. „Warum gehen die Kinder in Afrika nicht einfach in ein Geschäft“, fragt Lehrerin Stefanie Buck-Neuhäuser ihre Schüler. Und die wissen sofort eine Antwort. „Weil die Kinder dort kein Geld und auch keine Geschäfte für Spielsachen haben. Und weil sie das Geld für Essen brauchen.“

Mutig nehmen die Jungs den Ball in die Hand und werfen. Komisch, finden das die Vier. Mit so einem Naturball haben sie noch nie gespielt. Aber sie haben trotzdem ihren Spaß dabei und hechten einem verpatzten Wurf hinterher.

Das Ballspiel ist nur eine von vielen Stationen, die Anna Stendtke und Tabea Janz in der Turnhalle aufgebaut haben. Einen ganzen Tag lang steht das Thema Afrika für die Jungen und Mädchen der Schule im Schloss Unterschüpf, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für den Förderschwerpunkt Sprache, im Mittelpunkt. Dazu haben Schüler und Lehrkräfte den Verein Aktion Tagwerk aus Mainz zu Besuch, der seit 2002 Kampagnen für Afrika organisiert.

Schuluniformen, Musikinstrumente, ein Quiz zum Riechen, Hören und Fühlen: Die Vielfalt des Kontinents spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Stationen wider. Heiß begehrt ist das Afrika-Puzzle, bei dem die Staaten richtig platziert werden müssen. Und auch die Trommeln und Schellen werden sofort ausprobiert. „Musik spielt in Afrika eine wichtige Rolle. Viele Gäste werden mit Musik und Trommelklang empfangen“, erzählt die 20-jährige Tabea Janz, die wie Anna Stendtke derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Organisation leistet. Das wollen die Schüler gleich selbst testen und lassen sich die Schellen an den Füßen anbringen.

Spannend finden sie auch die Körbe, die von den Frauen auf dem Kopf getragen werden. „Das ist ganz schön schwer“, finden die Kinder. Und die beiden jungen Frauen haben noch eine Steigerung: „Die kleinen Kinder werden mit einem Tuch auf den Rücken gebunden. Wollt ihr das mal ausprobieren und dann einen Korb auf dem Kopf tragen?“ In Kisten verborgen erfühlen sie danach Mais und Bohnen, Linsen und Kaffee – alles Produkte, die in Afrika eine Rolle spielen.

Spendenlauf am 7. Juni

Klassenlehrerin Stefanie Buck-Neuhäuser ist dieser Vormittag wichtig, um Verständnis für die Ursachen von Armut zu wecken. Alle zwei Jahre kommen Vertreter der Hilfsorganisation an die Schule, um den Kindern über Gleichaltrige in Afrika zu berichten. „Wir beteiligen uns nun zum fünften Mal beim Spendenlauf“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin. Der findet am 7. Juni wieder statt. Rund um die Schule laufen die Kinder dann. Für jede Runde stellt ein Sponsor Geld zur Verfügung, das an die Organisation überwiesen wird. Ein Teil dieser Spenden fließt wieder an die Schule in der Trägerschaft des Kreises zurück.

Der Afrika-Tag macht den Schülern jede Menge Spaß. Aber es steckt mehr dahinter. „Unsere Schüler sollen erfahren, wie Gleichaltrige dort leben“, beschreibt Buck-Neuhäuser die Intension. Denn in vielen ärmeren Ländern geht es anders zu als in Deutschland. Und davon hätten die meisten keine Vorstellung. Als Beispiel nennt sie die Schuluniform und die Schuhe, die vom Verein mitgebracht wurden: Die Sohle wurde aus alten Autoreifen hergestellt.

„Uns geht es gut, wir leben im Überfluss. In vielen afrikanischen Ländern herrscht dagegen Armut“, so die Pädagogin. Dieses Bewusstsein für den anderen zu schaffen, sei auch Teil der Werteerziehung, die die Schule leiste. „Wir müssen schauen, was wir für die anderen tun können.“ Im Unterricht werden diese Aspekte dann kindgerecht nachgearbeitet.

Ein Beitrag ist der Spendenlauf, an dem die Kinder sich beteiligen. Ein anderer ist die Kampagne „Dein Tag für Afrika“, bei der Jugendliche seit 2007 an einem Schultag arbeiten und dieses Geld spenden. Der Erlös geht in verschiedene Bildungsprojekte. „Bildung ernährt Menschen“ lautet das diesjährige Motto. Was mit den finanziellen Mitteln passiert, haben sich Anna Stendtke und Tabea Janz schon in Ruanda vor Ort angeschaut und bei einem Projekt mitgeholfen. Ihre Erfahrungen erzählen sie später den Dritt- und Viertklässlern.

Die Grundschüler sind begeistert. Was die Kinder am meisten überrascht hat? „Dass Kaffee aus Afrika kommt“, meint ein Junge. Und nach dem Probieren der Schuluniform sind sich alle sicher: „Das wollen wir nicht anziehen.“

Aber auf den Lauf für den Schwarzen Kontinent freuen sich die Grundschüler schon sehr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019