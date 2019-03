Bauern zu mehr Wohlstand verholfen

Der Landwirtschaftspionier und Pfarrer Johann Friedrich Mayer stand im Mittelpunkt eines Vortrags beim Heimatverein.

Boxberg. Fast ein ganzes Stockwerk im Heimatmuseum Boxbergs widmet sich dem Thema Landwirtschaft. Denn die Region Boxberg war lange vor allem landwirtschaftlich geprägt.

1887 wurde beispielsweise am Seehof die erste Zuchtvieh-Genossenschaft gegründet. Dort stand auch das Getreide-Lagerhaus, das ein Jahr nach seinem Bau bereits den größten Getreide-Umsatz in ganz Nordbaden vorwies. Auch kann man in Boxberg auf ein halbes Jahrhundert Landwirtschaftsamt mit Schule zurückblicken.

Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Boxberg (siehe weiteren Bericht) referierte der früheren Landwirtschaftsberater Tillmann Zeller über Werk und Leben des aufklärerischen Pfarrers und Agrarwissenschaftlers Johann Friedrich Mayer. Mit seiner Begeisterung und zahlreichen Anekdoten gewann Zeller schnell die Aufmerksamkeit der Zuhörer.

Johann Friedrich Mayer wurde 1719 in Herbsthausen geboren und war später evangelischer Pfarrer in Kupferzell. Hier wirkte er als Lehrer und zeigte sich verantwortlich für die Einführung der Gipsdüngung zur Ertragssteigerung, dem Aufnehmen der Futterrübe, des Kleeanbaus auf der Brache, dem Mostobstanbau und der Stallhaltung des Viehs. Dadurch konnten die Bauern ihren Wohlstand verbessern.

Mayer führte weitere zukunftsorientierte Vorschläge ein, wie Zeller berichtete. Dazu zählten Versicherungen und technische Neuerungen im landwirtschaftlichen Anbau sowie die Stellungnahme zu politisch-sozialen Fragen. Ihm sei auch die Einführung des Kartoffelanbaus in dieser Gegend zu verdanken, so Zeller. Mayers Wirken habe ihm bei der Nachwelt die Bezeichnung „Gipsapostel“ und „Bauernpastor“ eingebracht. Ab 1768 verfasste Mayer 37 ökonomische Schriften.

„Der Kupferzeller Pfarrer ließ sich viel einfallen, um den Wohlstand seiner Bauernfamilien zu fördern“, so Zeller. Rund um die Aufklärung im 18. Jahrhundert habe er sich für die „irdische Seligkeit für den Bauernstand“ eingesetzt. Durch die Einführung von Luzerne, Esparsette und Futterrüben statt der vorher praktizierten Brache hätten die Bauern in Hohenlohe doppelt so viele Ochsen wie zuvor mästen können. So hätten sie das heute wieder in aller Munde bekannte „Boeuf de Hohenlohe“ bis nach Paris exportiert.

Diese Intensivierung des Acker- und Feldfutterbaus schuf laut Zeller die Grundlage für den Wohlstand der Hohenloher Bauern. Das Bauerntum sei stark und selbstbewusst geworden. „Es entstand eine regionale, bodenständige, bäuerliche Kunst, die sich auch bei der Gestaltung der landwirtschaftlichen Anwesen niederschlug.“ Ermuntert worden seien die Landwirtsfamilien durch das wegweisende Buch Mayers mit dem Titel „Lehrbuch für die Land- und Hauswirthe in der pragmatischen Geschichte der gesamten Land- und Haußwirthschaft des Hohenlohe Schillingsfürstischen Amtes Kupferzell“, das 1773 erschienen ist. In diesem Werk stellte er Pläne für einen Haustyp vor, in welchem sich der bäuerliche Wohnbereich mit dem Stall unter einem Dach befindet. Die Stallwärme heizte die darüber liegenden Wohnräume mit. Mayer haben den bekannten Haustyp des gestelzten Wohn-Stall-Hauses propagiert und weiterentwickelt. Dieser eindrucksvolle Haustyp, der heute noch viele Dörfer Hohenlohes schmückt, werde als „Pfarrer-Mayer-Haus“ bezeichnet, so Zeller. „Mayer ermunterte seine Leser auch auf die Schönheit des Bauernhauses zu achten.“ Er schreibt: „ Das Schöne ist auch an dem Bauernhause schön, warum sollte man das Schöne dem Bauren missgönnen?“

„Bekanntlich gilt der Prophet nichts im eigenen Land“, meinte Zeller. Dies treffe in besonderem Maße auf den in Herbsthausen geborenen Pfarrer zu. Mit seinen Reformideen und seiner Tatkraft habe er maßgeblich zum Wohlstand Hohenlohes beigetragen. An seinem Geburtshaus, der heutigen Brauereiwirtschaft, gebe es lediglich einen kleiner Hinweis. Weder im Museum der Stadt Bad Mergentheim noch im Stadtarchiv werde seiner gedacht. Ganz anders schätze man in Lauda Professor Adam, der ebenfalls ein wichtiger Landwirtschaftsreformator gewesen sei. Zeller freute sich über private Initiativen, wie die neu gegründete Pfarrer Mayer Gesellschaft, die dafür sorgten, dass die Erinnerung an Mayers Wirken nicht in Vergessenheit gerate.

Im Anschluss an den Vortrag informierte Zeller über Veranstaltungen anlässlich des 300. Geburstages von Pfarrer Mayer ein. Am 14. September findet ein Gottesdienst mit einer Mundartpredigt des Landesbauernpfarrers i.R. Willi Mönikheim in Herbsthausen statt. Eine Woche später wird es ein Wochenende in Wackershofen geben. Auch in Kupferzell sind viele Termine geplant, informierte Zeller. suso

