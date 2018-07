Anzeige

Unterschüpf.„Bridges of music“ mit Beatrix Becker (Klarinette) und Benjamin Doppscher (Gitarre) ist am Samstag, 14. Juli, um 19.30 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf zu Gast. Eintrittskarten für dieses Konzert gibt es im evangelischen Pfarramt Unterschüpf, Telefon 07930/367, bei Sibylle Acker, Telefon 07930/2020, oder über info@kulturkirche-schuepfergrund.de. Mehr Info: www.kulturkirche-schuepfergrund.de oder www.beatrix-becker.de.