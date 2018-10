Bei Kindern die Freude am Lesen wecken

Boxberg.Seit 21 Jahren steht Frederick, die Wörter-Farben-und-Sonnenstrahlen sammelnde Maus aus dem Bilderbuch von Leo Lionni, Namenspatin für die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg.

Aktive Leseförderung zur Verbesserung der Lesekompetenz und der kreative Umgang mit Literatur stehen im Mittelpunkt des Lesefestes, an dem sich die Mediothek Boxberg unter Leitung von Ilona Wild schon seit Beginn beteiligt.

Auch für die Boxberger Schulen, kam wie schon Jahre zuvor, der Sänger, Sprecher und Schauspieler Stefan Müller-Ruppert in die Mediothek.

In drei Schulstunden erzählte Stefan Müller-Ruppert den Schülern der dritten bis achten Klassen die neue Hotzenplotzgeschichte, die 2018 erschienen ist.

Auf dem Speicher ihres Hauses soll die Tochter von Otfried Preußler diese Geschichte gefunden haben. Und aus den Aufschrieben wurde „ Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“. Eine Geschichte ganz im Sinne des Altbekannten: Wachtmeister Dimpelmoser „unfähig“, Seppel schläfrig, Kasperl pfiffig und der Räuber Hotzenplotz einfach nur „dumm“. Aus diesen Anteilen entwickelte sich auch diese neue Erzählung. Der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und Seppel und Kasperl entwickeln eine Strategie, wie sie in wieder einfangen werden. Sie basteln eine Mondrakete und brüsken sich lautstark im Wald, dass sie auf dem Mond fliegen werden und sich dort mit dem Silber eindecken, das ja in rauen Mengen vorhanden ist. Räuber Hotzenplotz ganz Ohr ob dieser Option, überfällt die beiden mit seiner Pfefferpistole und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Der Schauspieler Stefan Müller-Ruppert begeisterte wieder mit seinem Können jeder Person im Buch eine eigene Stimme zu geben. Das ganze wurde diesmal mit den dazugehörigen Bildern auf Leinwand übertragen und so konnte man hören und sehen wie sich die Geschichte entwickelte.

Aufmerksam und konzentriert verfolgten die Schüler der lustigen Erzählung und es zeichnete sich in vielen Gesichtern ein Schmunzeln ab, ob der Naivität des Räuber Hotzenplotz oder Unfähigkeit des Wachtmeister Dimpelmoser.

Im Anschluss konnte man Fragen an den Rezipienten stellen: Hast du schon selbst ein Buch geschrieben? Wie viele Bücher liest du? Gibt es ein Lieblingsbuch von dir? Sprichst du auch Computerspiele, wenn ja welche?

Ein Raunen ging durch die Schülermenge, als die Antwort folgte.

„Hast du eine Schule besucht, um so sprechen zu lernen mit unterschiedlichen Stimmen. Wie alt bist du? Warum hast du eine Verletzung auf dem Kopf?

Mit diesem Dialog endete die interessante Stunde.

So wurde auch an diesem Frederick Tag ein attraktives, kontinuierliches Angebot von der Mediothek Boxberg organisiert, um die Freude an Literatur zu erhalten oder zu wecken. bmed

