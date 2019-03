Bei vielen Anlässen aktiv gewesen

Schwabhausen.Zur Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Schwabhausen im Feuerwehrgerätehaus hieß der Vorsitzende Michael Weber die Gäste und Sänger willkommen.

Nach dem Totengedenken wurde das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2017 vom Schriftführer Dieter Weber vorgetragen. Der Bericht des Vorsitzenden zeigte die Aktivitäten im Jahr 2018 auf. So absolvierte der Chor 37 Singstunden, hatte sieben öffentliche Auftritte und war bei zwölf vereinsinternen Anlässen aktiv. Besonders schmerzhaft nannte er den Verlust der beiden aktiven Sänger, die beide, Rudolf Frank über 50 bzw. Manfred Pfeil über 60 Jahre den Chor mit ihrer Stimme bereicherten und bei allen Vereinstätigkeiten immer anwesend waren.

Weitere Höhepunkte waren das Gruppensingen in der katholischen Kirche in Krautheim, die Einladung zu einem Liederabend in Gissigheim sowie der Besuch beim Frohsinn Gommersdorf zur 130-Jahr-Feier. Freudige Ereignisse, wie eine goldene Hochzeit und zwei Geburtstagsständchen, durfte der Männergesangverein musikalisch umrahmen. Des Weiteren waren die Auftritte beim Maibaumfest des Verschönerungsvereins, die feierlichen Auftritte in der Kirche und das Singen beim Kriegerdenkmal am Volkstrauertag jährlich wiederkehrende Rituale. Die Weihnachtsfeier, zusammen mit dem VVS, ausgerichtet von der Feuerwehr, und die Wanderung im Mai haben die Geselligkeit bereichert.

Der Kassenbericht, vorgetragen von Kassier Peter Ehrly, ergab, bedingt durch die Anschaffung von Polohemden für die Sänger, eine größere, negative Veränderung. Die beiden Kassenprüfer bescheinigten dem Kassier eine fehlerfreie Leistung. Hermann Scholl stellte den Antrag auf Entlastung, der ohne Gegenstimmen angenommen wurde.

Unter Punkt Ehrungen zeichnete der Vorsitzende Manfred Frank für 40 Jahre und Hermann Scholl für 50 Jahre Singen im Männergesangverein mit einem Präsent aus. Er wünschte ihnen alles Gute, damit sie weiterhin den Verein gesanglich unterstützen.

Bürgermeister Christian Kremer würdigte die Sänger für ihr Engagement. Die Freude am Chorgesang, mit dem herrlichen Klangkörper der Männerstimmen, solle den Chor auch weiterhin beflügeln und die vorbildlichen Vereinstätigkeiten unterstützen. Ortvorsteher Dietmar Hofmann wünschte sich auch weiterhin eine rege Kultur-und Vereinstätigkeit. Dann wurden Termine bekanntgegeben: Das Gruppensingen der Sängergruppe II ist am 4. Mai in der Festhalle in Schweigern und das Wandern der Vereine findet am 20. Juni statt. Die Weihnachtsfeier wird der HUK für die Dorfgemeinschaft ausrichten.

