Beispielhafte Unterstützung gewürdigt

Dass das Ehrenamt in der Gesellschaft unverzichtbar ist, wurde beim Ehrenamtstag der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen besonders deutlich.

Boxberg/Ahorn. Als Dank und Anerkennung für ihren Einsatz und ihr Engagement in der Seelsorgeeinheit hatte Pfarrer Edgar Wunsch in diesem Jahr alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu einem Dankefest ins Dorfgemeinschaftshaus nach Kupprichhausen eingeladen. Ob als Messner, Messdiener, Lektor, Kommunionhelfer, Pfarrgemeinderat oder als stille im Hintergrund wirkende Helferinnen und Helfer waren mehr als 230 Ehrenamtliche im vergangenen Jahr in der Seelsorgeeinheit im Einsatz. „Dies ist beispielhaft, und ich bin dankbar über jede Hand die sich zur Mithilfe und Unterstützung einsetzt“, so die Dankesworte von Pfarrer Edgar Wunsch beim Dankgottesdienst in der Pfarrkirche „Allerheiligen“ in Kupprichhausen.

Unverzichtbare Arbeit

„Gott ist mit uns“: Unter diesen Leitgedanken stellte Pfarrer Wunsch den Dankgottesdienst, mit dem dieser Ehrenamtstag begonnen wurde. Hierbei verdeutlichte er, wie wichtig und unverzichtbar die ehrenamtliche Arbeit in der Kirche und der Seelsorgeeinheit in der Zukunft ist. Veränderungen und neue Wege werde es auch künftig geben. Umso wichtiger sei es, in der Gemeinschaft den Glauben zu leben, zu pflegen und weiterzugeben, unterstrich der Seelsorger.