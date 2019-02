Berufe in Uniform werden vorgestellt

Tauberbischofsheim.Um Berufe in Uniform dreht sich alles am Freitag, 8. Februar im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Tauberbischofsheim. Die Einstellungsberater der Bundes- und Landespolizei, der Bundeswehr und des Zolls informieren in Vorträgen über Ausbildungs- und Studiengänge, Berufsbilder und Zugangsmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit den Beratern direkt zu sprechen und individuelle Fragen zu klären. Auch BiZ-Mitarbeiter und Berufsberater stehen als Ansprechpartner für Fragen rund um die Berufswahl sowie zur Nutzung der Medienangebote im BiZ zur Verfügung. Vortragsprogramm: 14 Uhr Bundespolizei, 15 Uhr Zollverwaltung, 16 Uhr Bundeswehr und 17 Uhr Polizei Baden-Württemberg. Die kostenfreie Veranstaltung findet am Freitag, 8. Februar, ab 13.30 Uhr im BiZ der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Information unter: E-Mail an Tauberbischofsheim.BiZ@arbeitsagentur.de oder Telefon 09341/ 87-317.

