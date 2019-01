Besondere Ehrung für Gertrud Hellinger

Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Chorgemeinschaft.

Kupprichhausen. „Harmonisch und erfolgreich“ so kann man die Arbeit des neuen Vorstandsteams der Chorgemeinschaft mit Inge Hasenfuß-Deschner, Inge Belz und Nadja Pfister bezeichnen, die am Wochenende in ihrer ersten Generalversammlung auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr zurückblicken konnten.

Dass nicht nur das Führungsteam neu war, sondern auch manche Veränderung in der Vereinsarbeit mit einherging, wurde sowohl im Jahresbericht des Vorstandsteams als auch im Jahresrückblick der Schriftführerin Monika Geilsdörfer deutlich.

Änderungen in der Geschäftsordnung des Vereins für die künftige Vereins- und Chorarbeit und eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages wurden bei dieser Versammlung von der Mitgliedschaft einstimmig beschlossen.

Rückblick

Bei der Begrüßung freute sich Nadia Pfister über die insgesamt sehr gute Resonanz der Versammlung. In ihrem Geschäftsbericht informierte sie, dass der Verein 92 Mitglieder, von denen 34 bis 21 Frauen und 13 Männer aktiv im Chor tätig sind. Zahlreich waren auch die Auftritte bei kirchlichen Festen und Feiern, bei Geburtstags- und Ehejubiläen sowie Chorkonzerten. Auch bei den örtlichen Veranstaltungen wie Grünkernfest und Dorffastnacht sowie beim Seniorennachmittag war man aktiv im Einsatz. Die Gemeinschaftspflege im Chor und Verein sei dabei nicht zu kurz gekommen. Es sei insgesamt ein sehr arbeits- und probenintensives Jahr gewesen. Sie würdigte alle, die sich in die vereinsarbeit eingebracht haben. Besonderen Dank sagte sie Pfarrer Edgar Wunsch und Pfarrer Steffen Kolb sowie der Seelsorgeeinheit für die finanzielle Unterstützung sowie dem Ehrenvorsitzenden Klaus Hellinger, der auch dem neuen Führungsteam stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Pfarrer Steffen Kolb unterstrich mit einem geistlichen Wort die Bedeutung des Chores und des Gesangs für die Menschen und die Gemeinschaft. Er dankte dem Verein, dem Chor und der Vereinsführung für ihr Engagement im kirchlichen Bereich und wünschte den Chor und Verein eine erfolgreiche Zukunft.

Schriftführerin Monika Gailsdörfer informierte detailliert und in chronologischer Reihenfolge über die Vereins- und Choraktivitäten des vergangen Jahres.

Auch wenn man 2018 im Finanzhaushalt des Vereins ein leichtes Minus verzeichnen musste, steht der Verein, wie Kassierer Erhard Heffner in ausführte, auf einer soliden finanziellen Basis. Der Prüfbericht der beiden Kassenprüfer Bruno Wagenblast und Elmar Volkert hatte keinerlei Kritikpunkte. Bruno Wagenblast beantragte die Entlastung von Kassierer und Vorstand, die von der versammlung einmütigerteilt wurde.

Die Chorgemeinschaft unter Leitung von Claudio Berberich brachte „Die Rose“ und „In den Gärten der Zeit“ zum Vortrag und gedachte mit dem Liedvortag „Vater unser“ den 2018 verstorbenen Vereinsmitgliedern Konrad Haun und Walter Kinzel.

Zufrieden mit der Chor- und Probenarbeit zeigte sich Chorleiter Claudio Berberich. Besonders lobte er das Engagement des Chores bei den Proben und Auftritten. Sehr positiv habe man sich bei den öffentlichen Auftritten präsentieren können.

Für die Zukunft sei es notwendig, konstruktiv weiterzuarbeiten wobei Humor, Spaß und Freude nicht zu kurz kommen sollen. Besonderen Dank sagte er Vizechorleiterin Inge Bauer für ihren beispielhaften Einsatz im notwendigen Vertretungsfall.

Ortsvorsteherin Karin Körner dankte dem Verein für den beispielhaften Einsatz im Dorf- und Vereinsleben. „Der Chor ist ein Aushängeschild für die Dorfgemeinschaft und wie alle sind stolz darauf einen solchen Verein und Chor in unserem Dorf zu haben“ so das Fazit der Ortsvorsteherin.

Neuwahlen und Ehrungen

Turnusgemäß standen die Teilneuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Nachdem Noten-wartin Gertrud Hellinger nach 44 Jahren und Elmar Volkert als Kassenprüfer sowie Waldemar Rieger als erster Fähnrich nicht mehr für ihre Ämter zu Verfügung standen, waren diese neu zu besetzten. Die folgenden Wahlen wurden von der Vorsitzenden Inge Hasenfuß-Deschner geleitet und brachten folgendes Ergebnis: 1. Kassierer: Erhard Heffner; Beisitzer: Alfred Wagenblast, Brigitte Schweizer, Karin Körner, und Simone Keppner; 1. Notenwartin Inge Höhnle (Neuwahl), 2. Notenwartin Ruth Schweizer; Kassenprüfer: Bruno Wagenblast und Johannes Schenk (Neuwahl) sowie als Erstrer Fähnrich Gisbert Jäcklein (Neuwahl) und Zweiter Fähnrich Bruno Hasenfuß. Inge Hasenfuß-Deschner dankte den Gewählten für ihre Bereitschaft Verantwortung im Verein zu übernehmen.

Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern zollte sie für ihre langjährigen Tätigkeiten im Vorstand ihre Anerkennung und überreichte ihnen ein Präsent.

Edmund Hofbauer ist seit 40 Jahren Mitglied in der Chorgemeinschaft. Für seine langjährige Vereinstreue dankte Nadja Pfister dem Jubilar und überreichte ihm die Goldene Vereinsehrennadel sowie ein Präsent der Chorgemeinschaft.

Eine ganz besondere Ehrung wurde an diesem Abend Gertrud Hellinger zu teil. Sie singt seit 50 Jahren aktiv im Chor und hatte 44 Jahre lang das verantwortungsvolle Amt der Erstern Notenwartin gewissenhaft ausgeübt.

Die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken Waltraud Herold lobte ebenfalls das Engagement von Gertrud Hellinger. Auch als Gattin des Ehrenvorsitzenden Klaus Hellinger sei sie drei Jahrzehnte Rückhalt bei seiner Vorstandstätigkeit gewesen.

Für ihre 50 Jahre aktives Singen im Chor überreichte sie die vom Deutschen Chorverband (DCV) verliehene Ehrenurkunde und Goldenen Ehrenbrosche mit der Zahl „ 50“ und wünschte ihr noch viele aktive Jahr im Chor.

Für ihr 44-jähriges Engagement als Notenwartin ehrte Waltraud Herold sie mit der höchsten Auszeichnung des Sängerbundes Badisch Franken der Goldenen Ehrennadel mit Schleife und Urkunde des Sängerbundes Badisch-Franken.

Waltraud Herold lobte zudem das Engagement von Verein und Chor.

Zum Abschluss wies Nadja Pfister noch darauf hin, dass für den Vereinsausflug vom 17. bis 19. Mai an die Mosel und den Fernsehgarten in Mainz noch Anmeldungen beim Vorstand oder Alfred Wagenblast möglich seien. prewe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019