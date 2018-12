Boxberg.Ein besonderes Schmankerl findet zum Jahresende, am 29. Dezember, in der Umpfertalhalle in Boxberg statt. Mit der All-Star-Band „Heavy Style“ treten ausgewählte Musiker der angesagtesten Bands wie Audio Gun, Cherokee, Fuck oder Iron Mask zusammen auf und sorgen für einen unvergesslichen Abend.

Unter anderem spielen Harry Reischmann, Profischlagzeuger von Sarah Brightman und Gregorian. Er war auch schon Mitglied bei Bonfire, Number Nine und Justice. Als zweiter Profischlagzeuger mit dabei ist Studio und Live Drummer Rami Ali, der auch bei Iron Mask und Serious Black tätig ist. An der Gittarre Uli Friedel von Audio Gun und Georg von Cherokee, am Gesang Gonzo von Cherokee und Ecki ehemals Sänger bei „F.u.c.k,“ sowie an der Gitarre Chris Stark von Audio Gun.

Was macht die All-Star-Band so besonders? Hier sieht man die doppelte Power mit zwei Schlagzeugern (zum Teil gleichzeitig) in der Rhythmussektion, vier 4 Gitarristen, drei Sänger und das Ganze mit den besten Songs der Rock und Metal Geschichte. Von Accept, Judas Priest, Slayer, Iron Maiden, Pretty Maids, Dream Theater, Metallica, Sepultura und vieles mehr ist alles dabei, was Kult-Status im Metalgenre hat. Ein ganz besonderes Erlebnis – und jedes Mal anders Die Heavy All Star Band. Der Eintritt ist bis 21.30 Uhr ermäßigt.

