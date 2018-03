Betrüger mit dreisten Lügen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Mit kreativen Lügengeschichten haben Betrüger als angebliche Verwandte am Mittwoch bei Bürgern des Main-Tauber-Kreises angerufen.

Die Personen hatten durch eine geschickte Gesprächsführung vorgegeben, mit den Angerufenen in einem familiären oder freundschaftlichen Verhältnis zu stehen. So ließ ein unbekannter Mann eine Frau glauben, er sei ein Cousin aus Berlin, der nun aufgrund eines Wohnungskaufes in Würzburg dringend Geld benötige.

In einem anderen Fall war es ein vermeintlicher Bekannter aus Bochum, der nach einem Hauskauf in Würzburg eine Falschüberweisung getätigt habe und daher in der Bredouille stecke.