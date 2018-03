Bevölkerung für das Thema Zivilcourage sensibilisieren

Anzeige

Besonders hob sie auch als aktuellen Arbeitsschwerpunkt die CTC-Schülerbefragung hervor. Hierbei ging man erstmals weg von Entscheidungen der Experten über die Zielgruppe, hin zur Befragung der Zielgruppe selbst. Die Ergebnisse zeigen neben erhöhten Werten beim Konsum von Alkohol teils auch schon in jungen Jahren auch interessante Ergebnisse zu den Themen Mobbing und Gewalt. Ein Drittel der elf- bis 14-jährigen Befragten gab zum Beispiel an, ausgeschlossen worden zu sein. Der Blick nach Niedersachsen, wo CTC landesweit bereits mehrfach durchgeführt wurde, zeigt, dass dort Werte von knapp 30 Prozent bei der Prävalenz für Mobbingerfahrung in den letzten vier Wochen angegeben wurden.

Schwerpunkte dargestellt

Sigrid Mündlein stellte als Kommunale Suchtbeauftragte beim Landratsamt und zugleich Vorsitzende des AkS die Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Unterstützungsangebote des Gremiums dar. „Es lebt von seinen engagierten Mitgliedern“, betonte sie. Die Arbeit vor Ort sei unerlässlich: „Bei Vorträgen für die Heranwachsenden, Elternabenden oder auch bei der Beratung der Schulen gibt es vielfältige Möglichkeiten, durch die Fachleute des AkS Unterstützung zu erhalten.“

Auch finanzielle Mittel für Präventionsprojekte können beim AkS beantragt werden. Zudem unterstützt der Förderverein AkS, der sich aus Vertretern der Politik, der Wirtschaft und der Kommunen zusammensetzt, die Prävention ideell und finanziell. Auch mit dem Zivilcouragepreis sensibilisiere man die Bevölkerung für wichtige Präventionsthemen.

Gerhard Heine von der Suchtberatungsstelle der AGJ und Bernhard Bopp von der Psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes zeigten ihre Arbeit an einzelnen Bausteinen von Konflikt-Kultur der letzten zwei Dekaden auf. „Konflikt-Kultur war ein gutes Programm, um in den Schulen auf ganz unterschiedlichen Ebenen gewaltpräventiv zu wirken“, sagte Bopp.

Begonnen hat alles mit der Realschule Tauberbischofsheim. Hier wurde zuerst die Schülerstreitschlichtung eingeführt, ein Projektteam aus der Lehrerschaft gebildet und später dann der Tat-Ausgleich, eine konfrontative Gesprächsführung, eingeführt. Die Entwicklung von pädagogischen einheitlichen Handlungsgrundsätzen forderte manche Lehrkräfte heraus und prägt heute noch die einzelnen Schulen.

Weitere Schulen kamen schnell hinzu, die ebenfalls die Konflikt-Kultur einführen wollten. Beide Referenten betreuten über 20 Schulen im Kreis.

Das Projekt wurde auch auf Grund- und Berufsschulen ausgedehnt und mit weiteren Bausteinen ergänzt. „Begriffe wie ‚Stups’, ‚Kuckmal’ und ‚Keep cool’ gehören seit dieser Zeit zur Schullandschaft“, sagte Heine. Diese Bausteine stehen für Konzepte der Gewaltprävention für weiterführende Schulen in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen.

Erfahrungsbericht

Zusätzliche wurden weitere Konzepte wie „project adventure“ unterstützt und die Arbeit mit Schulklassen bei Mobbing eingeführt. Wichtig war für Bopp und Heine immer, die Lehrer regelmäßig zu begleiten und „Motor“ zu sein für die Gewaltprävention an den betreuten Schulen. „Konflikt-Kultur hat die Schullandschaft in der Gewaltprävention positiv verändert“, sagte Heine.

Als Hauptreferentin sprach Diplomsozialpädagogin (FH) Corona Fertig, die im Neckar-Odenwald-Kreis als Schulsozialarbeiterin tätig ist. Sie berichtete über ihre Erfahrungen als Trainerin für Gewaltprävention. Am Beispiel von Konflikt-Kultur beschreibt sie ein den Stellenwert eines umfassenden, praxiserprobten und wissenschaftlich fundierten Fortbildungs- und Präventionsprogramm mit zahlreichen Bausteinen zum Thema Leben und Lernen in Schule und Jugendhilfe.

Es richtet sich an pädagogische Fachkräfte und wurde durch das Referat Prävention im AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg entwickelt. Heranwachsende erfahren dabei einen Zuwachs an sozialen Kompetenzen und werden befähigt, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Gleichzeitig werden Grundbedingungen für effektives Lernen geschaffen.

Den teilnehmenden Lehrkräften wird ermöglicht, weitere pädagogische Handlungskompetenzen zu erlernen. „Lehrkräfte tun sich im Umgang mit Alltagkonflikten unter den Schülern wesentlich leichter, wenn sie sinnvolle Strategien an der Hand haben, um mit diesen umzugehen. Darüber hinaus benötigen sie wirkungsvolle Methoden, um Mobbing aufzuarbeiten, damit sich Kinder- und Jugendliche im Lebensraum Schule wohlfühlen können“, erklärte die Referentin.

Die Teilnehmer diskutierten lebhaft, wie man die Prävention weiterhin fortführen kann und was essenzielle Teile der Arbeit sind. Auch das Rahmenkonzept „stark.stärker.Wir“ des Kultusministeriums mit seinen vielfältigen Aktivitäten in der Prävention und Gesundheitsförderung kann künftig ein wichtiger Anker für Präventionsarbeit an Schulen werden.

Schließlich wurde auch Abschied von einem Fachmann der Sucht- und Gewaltprävention mit langjähriger Berufserfahrung genommen. Gerhard Heine geht nach über 25-jähriger Tätigkeit im Main-Tauber-Kreis in den Ruhestand. Als sein Nachfolger wurde Mathias Schulz vorgestellt. lra

