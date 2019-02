„Bewährtes System beibehalten“

Boxberg.Die Betreuung des Kommunal- und Privatwalds und der Holzverkauf dürfen auch künftig über das Kreisforstamt erfolgen. Der Boxberger Gemeinderat stimmte einer entsprechenden Vereinbarung zu.

„Die Zusammenarbeit mit dem Forstamt hat sich bewährt“, erklärte Bürgermeister Christian Kremer. „Unser Wald wurde gut beforstet.“ An diesem bewährten System will er auch weiterhin festhalten. In einem längeren Abstimmungsprozess mit Vertretern des Landratsamts, der Kommunen und von Privatwaldbesitzern hat die AG Forst, der er angehört, eine Musterbeschlussvorlage erarbeitet. Die wurde vom Gremium ohne Vorbehalte akzeptiert.

Einen Wermutstropfen hatte Kremer allerdings: Die Kosten für die Unterstützung durch das Kreisforstamt werden um rund 50 Prozent steigen. Zahlte man bisher 40 300 Euro, sind es künftig 61 100 Euro. Auch der Modus hat sich geändert. Statt nur den Hiebsatz zu berücksichtigen, wird in Zukunft auch die Waldfläche eingerechnet.

Für Boxberg sind das 45 Euro pro Hektar Waldfläche und drei Euro je geschlagenen Festmeter Holz. „Das ist gerechter“, fügte Christian Kremer an.

Auch die Privatwaldbesitzer werden Kosten tragen müssen. Laut Gemeinderat und Revierförster Elmar Burger kommen auf die Privatleute für Beratungen keine Aufwendungen zu, wohl aber, wenn die Förster tätig werden sollen. Dazu müssen die Mitarbeiter des Kreisforstamts aber einen offiziellen Auftrag erhalten. dib

