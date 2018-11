Bezirkssynode des Kirchenbezirks

Wertheim/Tauberbischofsheim.Zur Herbsttagung kommt die Synode des Kirchenbezirks Wertheim am Samstag, 10. November zusammen. Das Gremium trifft sich um 9 Uhr im Stiftshof, Mühlenstraße 3-5.

Am 1. Advent tritt die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder in Kraft. „Was ändert sich dadurch in den Gottesdiensten? Wie kommen die Gemeindeglieder mit den neuen Liedern zurecht?“ Diesen Fragen werden die Synodalen mit professioneller Unterstützung nachgehen.

Zu Beginn wird Bezirkskantorin Katharina Wulzinger neue Lieder mit den Teilnehmern singen. Pfarrerin Ulrike Beichert von der liturgischen Kommission der Badischen Landeskirche informiert über die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder. Nachmittags stehen die Referenten, Pfarrer Bernhard Ziegler und die Gemeindeberater F. Philipps, F. Fischer und H. Sommer den Synodalen in Kleingruppen zur Seite. Neben der Abstimmung über den Doppelhaushalt 2018/2019 werden die Synodalen über die Arbeit der Landessynode und des Bezirkskirchenrates informiert.

Im abschließenden Gottesdienst, etwa um 14.30 Uhr, werden die Prädikantinnen Margit Einzmann, Beate Götzelmann und Dorothea Geibel wieder beauftragt. Der Prediger der Stadtmission Wertheim Johann Hermann wird für die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsspende beauftragt.

