Biblisches Familienmusical

Boxberg.70 junge Menschen aus Baden-Württemberg, vereint als Adonia-Projektchor und Band, sind am Freitag, 14. Juni, um 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle zu erleben.

Sie führen das Musical „Isaak – so sehr geliebt“ von Adonia auf. Begeisternde Musicalsongs aus eigener Feder verleihen der jahrtausendealten Geschichte ein neues Gesicht. In kürzester Zeit haben die Protagonisten 13 Songs, Theater und Choreographien im Musicalcamp einstudiert und sind nun auf einer viertägigen Konzerttournee. Drei Tage soll die Reise dauern. Für den kleinen Isaak ist es ein Abenteuer. Für seinen Vater Abraham ist es die schwerste Prüfung seines Lebens. Denn nur er weiß, dass seinem Sohn in Morija der Tod droht. Unterwegs lernt Isaak die Geschichte seiner Familie kennen. Er erfährt, warum er ein absolutes Wunschkind ist, und staunt über den unsichtbaren, rätselhaften Gott Abrahams.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019