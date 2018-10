Blasmusik-Konzert mit der Musikkapelle Dienstadt

Dienstadt.„Gut Bewährtes soll erhalten bleiben“, sagt sich die Musikkapelle Dienstadt und veranstaltet deshalb auch in diesem Jahr wieder einen Abend der Blasmusik, um der kalten, tristen Jahreszeit zu trotzen. Alle Musikinteressierte und Freunde der Blasmusik können am Samstag, 17. November, zu einem Konzertabend mit den „Montagsspielern“ und der „Musikkapelle Dienstadt“ kommen. Die beiden Blasmusikformationen wollen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm mit traditioneller Blasmusik und modernen Arrangements bieten. Einlass ist ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dienstadt. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikkapelle Dienstadt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018