„Blasmusikfrühschoppen“ in Kupprichhausen

Kupprichhausen.Unter dem Motto „Wo Musik erklingt, da lasst euch ruhig nieder . . .“ veranstaltet der Musikverein Kupprichhausen am Sonntag, 14. Juli, am Spielplatz und Sportgelände seinen „Blasmusikfrühschoppen“. Beginn ist um 10.30 Uhr. Von 11 bis 13.30 Uhr unterhält die Besucher in diesem Jahr die Winzerkapelle Beckstein mit ihrer zünftigen Böhmisch-Mährischen Blasmusik. Ab 11.15 Uhr gibt es Mittagessen, anschließend Kaffee und Kuchen. Festausklang wird gegen 17 Uhr sein. Bild: Winzerkapelle

