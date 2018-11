Blutspendeaktion in Assamstadt

Assamstadt.Auch in den letzten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um die Kliniken mit lebensrettenden Blutpräparaten zu versorgen. Um den Bedarf bereitstellen zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende am Donnerstag, 13. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Asmundhalle, Wännleinweg 4, in Assamstadt.

Das wohl schönste Geschenk, was ein Mensch geben kann, ist Gesundheit und Leben zu spenden. In diesen Tagen haben einige Patienten noch einen Operationstermin erhalten. Andere benötigen auch in der Vorweihnachtszeit und zum Ende des Jahres dringend regelmäßige Bluttransfusionen. Für einen gesunden Menschen ist eine Blutspende nur ein kleiner Aufwand. Einige Menschen vergessen diese Spende jedoch niemals: der Empfänger, dem durch die Blutspende das Leben gerettet wurde und seine Angehörigen und Freunde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018