Bosch Boxberg Klassik beginnt

Boxberg.2000 ging die Oldtimer-Rallye Boxberg Klassik erstmals an den Start. Als eintägige Veranstaltung für Bosch-Mitarbeiter begonnen, eroberte sich die Rallye rasch einen festen Platz im Kalender der Klassik-Fans.

An dem fast dreitägigen Event vom 28. bis 30. Juni nehmen über 300 Teilnehmer mit rund 150 historischen Fahrzeugen teil. Am letzten Juni-Wochenende hat die Bosch Boxberg Klassik gleich zwei Gründe zu feiern. Denn nicht nur die Oldtimer-Rallye begeht ihrem 20. Geburtstag, auch die Organisatoren der ersten Stunde, der Bosch Oldtimer Schrauber, wurde vor 20 Jahren gegründet. So findet die Abendveranstaltung am Tagesziel der ersten Etappe im Bosch-Werk Schwieberdingen statt – dem Heimatstandort der „Schrauber“. Organisiert wird die Bosch Boxberg Klassik inzwischen gemeinsam von Bosch Classic, der Klassiksparte von Bosch Automotive Aftermarket, und dem Bosch Oldtimer Schrauber.

Das Klassik-Event beginnt mit einem Get-Together am Freitag, 28. Juni, auf dem Gelände der Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Von hier aus wird das Feld am Samstag, 29. Juni, auf die Strecke geschickt. In diesem Jahr sind drei Teststrecken an Bosch Standorten eingebunden. So führt die Rallye am Samstag über Wildberg, Waldachtal und Altensteig zur Teststrecke des Bosch Forschungscampus Renningen. Von hier aus geht es weiter zur Testrecke am Standort Schwieberdingen. Am Sonntag, 30. Juni, führt die zweite Tagesetappe über den Bosch Standort Abstatt zum Bosch Prüfzentrum Boxberg, dem namensgebenden Standort der Bosch Boxberg Klassik.

Zum Jubiläum haben die Organisatoren unter anderem ein „Best of“ aus den beliebtesten und ausgefallensten Wertungsprüfungen der vergangenen Jahre der Bosch Boxberg Klassik vorbereitet. Außerdem wird es erstmals zwei unterschiedliche Wertungsklassen geben. Die Wertungsklasse „Tradition“ ist für Teilnehmer, die in erster Linie die schönen Strecken genießen möchten und Spaß an den gewohnt originellen Wertungsprüfungen haben. Sportlich ambitionierte Teilnehmer starten in der Wertungsklasse „Sport“, die zusätzliche Aufgaben, wie beispielsweise Orientierungsaufgaben bietet und über eine längere Strecke führt.

Das Starterfeld der Bosch Boxberg Klassik besteht aus 150 historischen Fahrzeugen, die älter als 30 Jahre sind. Das älteste Fahrzeug im Rallye-Feld ist ein Rolls Royce 20/25 aus dem Jahr 1931, jüngster Oldtimer ein Lancia Delta Integrale, Baujahr 1989.

Das Ziel der Oldtimer-Rallye, das Bosch Prüfzentrum in Boxberg, ist am Sonntag, 30. Juni, für Besucher zum „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Rallye-Jubiläum warten diverse Attraktionen. So können die historischen Fahrzeuge bei Wertungsprüfungen in Aktion erlebt werden. Kleine Besucher können an der „Bosch Boxberg Klassik for Kids“ mit Seifenkisten teilnehmen. Für die Großen werden unter anderem Drift-Taxifahrten mit den „Slowly Sideways“ angeboten.

Zuschauer können so zum Co-Piloten in legendären Rallye-Fahrzeugen aus den 70er bis 90er Jahren werden. Die Einnahmen aus den Mitfahrten gehen als Spende an einen gemeinnützigen Verein aus dem Bereich Jugendarbeit. Ein Shuttlebus bringt die Zuschauer zu den verschiedenen Stationen auf dem Testgelände. Der SV Windischbuch sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Der Eintritt zum „Tag der offenen Tür“ ist frei.

