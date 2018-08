Bürger stifteten eine Feuerwehrspritze

Unterschüpf.Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihren 75. Geburtstag sowie gleichzeitig „200 Jahre Brandschutz“ im Rahmen der „Schüpfer Weintage“ am Sonntag, 26. August, mit einem Festumzug um 11.30 Uhr. Feuerwehrkommandant Manuel Berberich hat zusammen mit seinem Vorstandsteam im Vorfeld bereits viele Vorbereitungen getroffen, dass dieser Tag für die Wehrmänner zu einem besonderen Erlebnis wird. Auch die Stadt Boxberg unter Bürgermeister Christian Kremer, dem alle Wehren der Stadt Boxberg stets ein großes Anliegen sind, wird zu diesem Fest gratulieren, samt dem neugewählten Stadtkommandanten Harry Schroth.

Ein Höhepunkt im Vereinsgeschehen war nach der Anschaffung des Tragkraftspritzfahrzeugs (TSF), dass die Schüpfer Wehr im Oktober 2015 das langersehnte neue LF 20 KATS Feuerwehrfahrzeug, ein bestens ausgerüstetes Löschfahrzeug mit einem Tankinhalt von 1500 Liter und einer Schlauchlänge von über 700 Metern, erhalten hat. Die derzeitige Crew besteht aus Abteilungskommandant Manuel Berberich, Stellvertreter Christian Streitberger und Adrian Baumann, Kassier Alfred Fischer, Schriftführer Lukas Hefner, Beisitzer Daniel Meier, Leif Rüdiger, Tobias Künzig, Harry Schroth, Fabian Hohstadt, Gerätewart Timo Waldecker, Jugendwart Jonas Hefner, Kassenprüfer Eberhard Beckstein und Andreas Kraus.

Jugendwehr seit 1999

Seit 1999 hat die Unterschüpfer Wehr auch eine eigene Jugendfeuerwehr, diese von Harry Schroth mit Erfolg ins Leben gerufen wurde. Viele Übungsstunden müssen von der Gesamtwehr geleistet werden, ebenso eine Menge an Fortbildungen, darunter auch der im März durchgeführte Maschinistenlehrgang mit 19 Teilnehmer aus der Gesamtwehr, Gruppenführerlehrgänge, ABC Fortbildungen und Brandeinsätze bei vielen Anforderungen übers Jahr.

Zum Jubiläum sollte ein Blick in die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Unterschüpf nicht fehlen. Am 17. Januar 1943 wurde sie offiziell mit gewählten Führungskräften gegründet. Sie löste damit die bis dahin funktionierende Pflichtfeuerwehr ab, nachdem der Minister des Inneren, damals Karlsruhe, eine Verordnung herausbrachte, dass jede Gemeinde ab 500 Einwohner eine eigene Feuerwehr gründen solle. Erster Kommandant wurde Gustav Apfel, der 1945 abgelöst wurde von Karl Hemrich., der dann das Sagen hatte bis zum Jahre 1950. Hierbei war die erste Gruppe besetzt von Gruppenführer Wilhelm Waldecker, Stellvertreter Emil Braun, Maschinist Ernst Scheller, Stellvertreter Christian Waldecker, Melder Karl Steinmetz, Angriffstrupp Hermann Quenzer und Hermann Egetenmeier. Schlauchtrupp Adolf Engert und Otto Frank. Die zweite Gruppe bestand in den gleichen Formationen aus Gruppenführer Hermann Schenk, weiter waren Otto Schad, Hermann Ulmrich, Georg Banzer, Wilhelm Frank, Ludwig Frank und Heinrich Wörner dabei. Zur dritten Gruppe gehörten Anton Rieger, Anton Braun, Wilhelm Quenzer, Fritz Herold, Wilhelm Ulmrich, Johann Bauer und Raimund Hefner.

Allerdings folgte nach der Amtsniederlegung von Karl Hemrich eine Durststrecke, in der man ohne Wehr auskommen musste. Aber Ernst Scheller erklärte sich damals bereit, den Vorsitz ersatzweise zu übernehmen, bis zu Wiederwahl von Gustav Apfel, der dann bis zum Jahre 1960 den Verein übernahm.

Man stand wieder vor einer Neuwahl. Kurt Hohstadt wurde mit 27 Jahren zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Unterschüpf gewählt. Er ernannte Gustav Apfel zum Ehrenkommandanten. 20 Jahre stand Kurt Hohstadt erfolgreich auf der Kommandobrücke der Feuerwehr, bevor Werner Kinzel in der Versammlung seine Zusage gab und gleichfalls seinen Vorgänger Kurt zum Ehrenmitglied ernannte.

Ein weiteres historisches Ereignis kam 1980 dazu, das heute noch Bestand hat. Es wurde mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Seeth-Eckholdt eine wunderbare Freundschaft beschlossen. Man besucht sich gegenseitig seit dieser Zeit regelmäßig zu allen Festen und Feiern und mit Sicherheit kommen die Freunde in großer Anzahl wieder zum Jubiläumsfest.

Nach 15 Jahren übernahm Eberhard Beckstein im Jahre 1995 das Amt des Abteilungskommandanten, zehn Jahre später Harry Schroth für fünf Jahre. Seit 2010 steht Manuel Berberich an der Spitze.

Mit 75 Jahren ist die Vereinsgeschichte verhältnismäßig jung. Doch vor der offiziellen Gründung bestand in Unterschüpf die Pflichtfeuerwehr. Zum Dienst konnte jeder Ortseinwohner vom 15. bis zum 65. Lebensjahr herangezogen werden. Aufsichtsperson war das jeweilige Dorfoberhaupt. Unentschuldigte Abwesenheit wurden damals mit Geldstrafen geahndet.

In größerem Umfang werden die speziellen Unterschüpfer Verhältnisse erstmals im Jahre 1818 aktenkundig. Am 20. Februar des Jahres wurde ein Vertrag zwischen den Bürgern Johann Georg Krieger, Martin Thurmann und dessen Mutter Maria Barbara einerseits und der Gemeinde andererseits geschlossen. Die Bürger stifteten 600 Gulden, eine gewaltige Summe in der wirtschaftlichen schlechten Zeit, um eine Feuerwehrspritze anzuschaffen, da in sämtlichen Schüpfer Ortschaften keine vorhanden war. Dies stellte damals einen ungeheuren technischen Fortschritt dar, da man erstmals mit der Pumpe das Wasser auf hochliegende Gebäude spritzen konnte.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam zu diesem Gerät eine weitere Handdruckspritze, im Anschaffungswert von 1250 Mark. Sie ist heute noch funktionstüchtig und wird im Feuerwehrgerätehaus sorgsam aufbewahrt. 1944 folgte eine Tragkraftspritze mit Kraftspritzenanhänger im Wert von 3000 Reichsmark.

Nach vielen Reparaturen schaffte man sich 1956 eine Tragkraftspritze TS 8 an für rund 4000 Mark und zehn Jahre später eine neue TSF.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018