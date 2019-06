Buntes Treiben in der Ortsmitte

Epplingen.Das Dorffest, das sich zwischenzeitlich zu einem echten Besuchermagnet in der ganzen Region entwickelt hat, wurde am Festplatz rund ums ehemalige Rathaus gefeiert.

Ein buntes Treiben herrschte im Dorfmittelpunkt, denn neben dem vielfältigen Warenangebot des örtlichen Markts wurde an zahlreichen Verkaufsständen vieles angeboten, ob handgestrickte Socken und Wollwaren, Kopfbedeckungen in allen Variationen, Holzkunst und Modeschmuck, bunt bemalte Vogelhäuschen ebenso wie ein reichhaltiges Angebot an Käsevariationen und eine große Auswahl an fruchtigen und geistreichen Spezialitäten aus der regionalen Brennerei. Gut zu tun hatte auch der Scheren- und Messerschleifer, der eindrucksvoll seine selten gewordene Handwerkskunst demonstrierte.

