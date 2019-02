Carmen I. und Hartmut II. sind die Regenten

Boxberg.„Es ist wieder soweit! In Boxberg herrscht die fünfte Jahreszeit!“. War der Startschuss für die fünfte Boxberger Jahreszeit bereits mit dem Rathaussturm und der Proklamation des neuen Narrhalla-Prinzenpaares 2019 am 11. November gefallen, startet jetzt die Fastnachtskampagne in ihre heiße Phase. Es war ein gut gehütetes Geheimnis, als man bei der Fastnachtseröffnung im Ratskeller Prinzessin Carmen I. (König) und Prinz Hartmut II. (Ruck) als Prinzenpaar dem Narrenvolk präsentierte. Als Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II. werden sie bis Aschermittwoch die närrische Regentschaft in der Umpfertalmetropole übernehmen und als närrische Repräsentanten Boxberg in der Region repräsentieren.

Dass sich die intensiven Bemühungen der Narrhalla-Oberen gelohnt haben und man auch 2019 wieder die richtigen närrischen Repräsentanten für die Kampagne gefunden hat, wurde schon bei der Proklamation des Prinzenpaares bei der Fastnachteröffnung deutlich. Optisch, aber auch redegewandt, mit treffsicheren närrischen und humorvollen Pointen stellten sie sich ihrem Narrenvolk vor und zeigten, dass sie sich mit vollem Einsatz ihrer Aufgabe als Prinzenpaar widmen werden.

Am Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr startet in der Umpfertalhalle der große närrische Unterhaltungsabend, bei dem sich Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II., begleitet von den Garden, dem Präsidium und Elferrat sowie Abordnungen befreundeter Fastnachtsgesellschaften, dem Narrenvolk präsentieren werden. Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II. freuen sich auf diesen großen, bunten, närrischen Abend und ihr Narrenvolk. Da funkeln die listigen Elwetritscheaugen, wenn wieder lautstark das närrische „Elwetritsche spring nei“ erklingt und von der närrischen Boxberger „fünften Jahreszeit“ kündet.

Der Vorverkauf für den närrischen Unterhaltungsabend am 16. Februar startet am Sonntag, 10. Februar, ab 10.30 Uhr im VfB-Sportheim mit der Nummernvergabe. Kartenverkauf ist von 11 bis 12 Uhr. Ab Montag, 11. Februar, gibt es Karten im Vorverkauf bei der Sparkasse Boxberg sowie Restkarten an der Abendkasse.

Die Kinderfastnacht startet am Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr in der Umpfertalhalle, die „Nacht der Narren“ der Bocknarrenzunft Boxberg am 23. Februar um 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle, der Ballerball im Sportheim des VfB Boxberg-Wölchingen am 2. März um 20 Uhr, das Bocknarrenschlagen im Rathaushof am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr und am Fastnachtsdienstag um 14 Uhr startet der große närrische Fastnachtsumzug. Um 19 Uhr ist Faschingsausklang mit Fackelzug von der Umpfertalhalle zur Sparkasse mit Geldbeutelwäsche, anschließend Zug zum VfB-Sportheim mit dem Fastnachtsverbrennen und anschließendem Heringsessen im Sportheim. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019