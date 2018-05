Chance für die Zukunft der Kommune

Die Stadtsanierung ist in vollem Gange: Die durchgeführten Maßnahmen der Stadtsanierung „Innenentwicklung 2020“ haben an vielen Stellen die Attraktivität des Hauptorts Boxberg deutlich gesteigert und das Stadtbild positiv verändert. Beim Stadtrundgang am Sonntag zeigten Bürgermeister Christian Kremer und die beteiligten Ingenieurbüros Jouaux und Klärle den Interessenten an verschiedenen Stationen die durchgeführten Sanierungsarbeiten im privaten und kommunalen Bereich.

© Werner Palmert