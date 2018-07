Charmante Botschafterin des gesunden Korns

Anzeige

Flexibel in der Küche einsetzbar

Und den macht sie den Menschen mit einem strahlenden Lächeln und viel Begeisterung gerne schmackhaft. „Grünkern ist fester Bestandteil der kulinarischen Identität unserer Region“ sagt sie überzeugt. Bei vielen Älteren, die Schrot und Mehl aus Kindertagen kennen, will sie es wieder ins Bewusstsein rücken. Gleichzeitig möchte sie allen den Mund darauf wässrig machen. „Grünkern ist so flexibel, man kann vom Brot über Kuchen und Suppe bis zum Salat eigentlich alles damit zubereiten.“

Bei Familie Müller, die die Schwarzenmühle mittlerweile in der sechsten Generation betreibt, kommt das gesunde Korn häufig auf den Tisch. In ganz unterschiedlicher Ausprägung. Genau diese Vielfalt sowie der Geschmack faszinieren Annika Müller. „Grünkern schmeckt super lecker mit seinem rauchigen, würzigen Aroma, das etwas Nussartiges hat.“ Am liebsten mag sie die Küchle. „Aber der Kirschkuchen mit Grünkern ist auch total klasse“, schwärmt sie. Von Pfannkuchen bis zur Pizza, von Brot bis zum Aufstrich zählt sie viele Möglichkeiten auf und ihre Augen leuchten.

Grünkern entsteht, wenn Dinkel unreif geerntet wird. „Aus der Not heraus entstanden, ist es heute eine Spezialität geworden“, hebt die Abiturientin die erste urkundliche Erwähnung von 1660 hervor. Denn nach Hagel und Gewitter drohte die Ernte zu verderben. Um nicht zu verhungern, schnitten die Bauern die Ähren mit Sicheln ab und trockneten und räucherten das Korn. „Zum Darren verwendet man nur Laubhölzer – wegen des besseren Geschmacks.“

Mit der Geschichte des Powerkorns hat sich die Grünkernkönigin nicht erst für ihr Amt beschäftigt. Schon in der Schule hatte sie Referate dazu gehalten, darunter auch über die Vorgänge in der Mühle. Schließlich haben sich Großvater Erhard und Vater Elmar 1990 auf die Verarbeitung und den Vertrieb von Dinkel und Grünkern als Nischenprodukt spezialisiert. Die Verarbeitung erfolge heute in der Mühle unter modernen Gesichtspunkten, weiß die junge Frau, die gerne die siebte Generation in der Familienmühle stellen möchte. „Dieses alte Handwerk ist schon etwas Besonderes und sollte nicht verschwinden.“

Wie sie die erste Grünkernkönigin wurde? Die sympathische Schweigenerin erinnert sich an den Aufruf von Touristikgemeinschaft Odenwald und Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, den ihr Vater und ihre Tante gelesen hatten. Weil sie das Thema interessierte, hatte Annika Müller kurzerhand nachgefragt. Und als wenige Wochen später die Einladung zu einem Gespräch mit dem Geschäftsführer des Tourismusverbands, Jochen Müssig, kam, freute sie sich sehr. „Mir wurden Fragen zum Thema Grünkern gestellt“, die für sie aber nicht schwer zu beantworten waren.

Bei vielen Terminen aktiv

Dann folgte die Inthronisierung Mitte März – im Dirndl in den Farben Blau und Grün. „Seitdem bin ich bei zahlreichen Terminen aktiv“, berichtet sie strahlend über die Aufgabe, die ihr sichtlich Spaß bereitet. Ob Altstadtfest in Tauberbischofsheim, Dorfmuseumsfest in Weikersheim oder der Mannheimer Maimarkt: Das gekrönte Haupt ist sehr gefragt. Natürlich auch beim Grünkernfest Anfang September in Kupprichhausen.

Fast täglich treffen bei ihr Einladungen ein. Und dabei geht es nicht immer nur um die kulinarische Spezialität des Baulands. Auch bei mehreren Weinfesten war sie schon zu Gast und hat dabei einige Weinköniginnen kennengelernt.

Der Erfahrungsaustausch mit den übrigen Repräsentantinnen ist für die junge Schweigenerin wichtig. „Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich konnte niemanden fragen.“ Doch mit großem Elan wächst sie in ihre Aufgabe. „Es macht unglaublich viel Spaß. Ich lerne viele Leute kennen und auch die Region“, schwärmt Annika Müller von guten Gesprächen. Und sie hat für sich ganz persönlich einen weiteren Vorteil ausgemacht: „Die eigene Persönlichkeit entwickelt sich weiter.“

Doch wichtig ist ihr im Amt eine Botschaft: „Der Grünkern als gute Alternative in der Küche soll in der Gesellschaft seinen Stellenwert erhalten.“ Weg vom Fast Food, hin zum gesunden Essen, wünscht sie sich. Das Jahresmotto des Tourismusverbands, das Liebliche Taubertal kulinarisch zu erleben, sei sehr hilfreich. Es sensibilisiere für die Verwendung von Dinkel und Grünkern.

Täglich in der Mühle

In ihrem Kopf ist das Thema schon seit Jahren tief verwurzelt und verankert. Täglich ist sie in der Mühle neben dem Elternhaus, hilft ihrem Vater bei der Arbeit oder packt Mehl ab. Liebevoll erzählt sie von ihrem Opa, „der mit 86 Jahren noch in der Mühle gestanden und den Laden geschmissen hat“. Auch die Grünkernkönigin ist dort häufig anzutreffen. Wer sich direkt von ihr beraten lassen will, dem gibt sie viele Tipps mit.

