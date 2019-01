Christbäume seit 25 Jahren gesammelt

Boxberg.Die Mitglieder des Jugend- und Kulturvereins Lazy Bones sammelten traditionsgemäß die Weihnachtsbäume in Boxberg und Wölchingen ein und starteten damit ins Jubiläumsjahr „25 Jahre Lazy Bones“. Damals wurde die Weihnachtsbaumrückholaktion erstmalig durchgeführt, um die Umpfertalhalle für den „Jägermeisterball“ an Fasching dem Motto entsprechend zu dekorieren und die Halle in einen Wald zu verwandeln. Nach dieser Aktion wurde der Rückholservice weitestgehend aufrecht erhalten zur Freude der örtlichen Bevölkerung. Auch seit 25 Jahren sind die Lazy Bones mit einem Motivwagen an Fasching aktiv, mittlerweile nehmen sie sogar am Faschingszug in Würzburg teil, wo sie mehrfach mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurden.

Für die Trainerausbildung im Waldseilgarten Boxberg wird am morgigen Donnerstag um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Jugendraum/Alte Schule stattfinden. Anmeldung sind unter info@waldseilgarten-boxberg.de möglich.

Mittwoch, 16.01.2019