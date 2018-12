Christbaumverkauf für guten Zweck

Assamstadt.Der FC-Bayern-München-Fanclub Assamstadt stellt sich einmal mehr in den Dienst der guten Sache. Die Einnahmen aus dem sechsten Christbaumverkauf sind wieder für einen sozialen Zweck bestimmt. Der Christbaumverkauf findet am Sonntag, 16. Dezember (dritter Advent) von 11 bis 16 Uhr am Assamstadter Gemeindezentrum statt. Es gibt auch in diesem Jahr eine große Auswahl an Bäumen, so der Club in einer Pressemitteilung.

Nachdem der richtige Traumbaum für das Wohnzimmer gefunden worden ist, kann man sich mit Grillwürsten, Glühwein, Kinderpunsch oder Getränken stärken. Zusätzlich wird der Kindergarten Waffeln verkaufen. Alle Einnahmen gehen in vollem Umfang an einen wohltätigen Zweck in Assamstadt.

