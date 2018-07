Christen im Geist der Ökumene verbunden

Anzeige

„Christen im Geist der Ökumene gemeinsam in Gottes Schöpfung“: In der Predigt betonte er: „Staunen ist eine Grundvoraussetzung von Spiritualität.“ Er verwies auf das Wort Jesu „ Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“. Und er sprach von einer Vision: „Wenn sich das Geschöpf nicht mehr über den Schöpfer stellt, dann wird es regieren können. Wenn der Mensch sich in Gottes Dienst stellt, ist er ein weites Stück auf seinem Weg vorangekommen.“

Musikalisch getragen und begleitet wurde die Gemeinde durch den Posaunenchor Neunstetten - in diesem Jahr noch verstärkt durch Bläser und Bläserinnen aus Rosenberg und Adelsheim.

