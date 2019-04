Friedrich Ludwig Scharf gilt als „Chronist mit Zeichenstift und Feder“. Vor 100 Jahren kam er nach Wölchingen. Ihm ist die Ausstellung im Museum während des Maimarkts gewidmet.

Boxberg. Vor 100 Jahren, am 29. April 1919, zog der entlassene Berufssoldat Friedrich Ludwig Scharf mit seiner Familie nach Wölchingen. Der Arbeitssuchende fand eine Anstellung beim Finanzamt Osterburken, wohin er mit der Bahn pendelte. 1923 machte er seine Passion, das Zeichnen und Malen, zum Beruf. Nun reiste er mit der Bahn zu seinen Motiven in ganz Nordbaden. Als Scharf 1929 Wölchingen verließ, hatte der „Chronist mit Zeichenstift und Feder“ den künstlerischen Durchbruch geschafft.

Geboren wurde Scharf am 29. Februar 1884 in Münster/Westfalen als dritter Sohn der Eheleute Friedrich Christian Scharf und Elisabeth Theodora, geborene Brameyer. Nach einer Bauzeichnerlehre beim Stadtbaumeister von Münster wählte er den „bunten Rock“: als Berufssoldat bei der Gardetruppe des Großherzoglich Mecklenburgischen Jägerbataillons Nr. 14 war er stationiert in Colmar/Elsass. Künstlerischer Wegweiser wurde ihm der Zeichner Otto Ubbelohde, der ihn auf Fahrten und Wanderungen unterrichtete. Zeitlebens war er seinem älteren Lehrmeister und Freund dankbar.

1908, während eines Manövers im badischen Frankenland, lernte Scharf Elise Quenzer aus Wölchingen kennen. Am 26. September 1913 heiratete das Paar in Colmar. Dort erblickte auch Sohn Günther das Licht der Welt. Im Juli 1914 zog die Familie nach Heidelberg.

Schon in den ersten Kriegswochen erlitt Ludwig Scharf eine schwere Verwundung. Nach zweimonatigem Aufenthalt im Lazarett kam er zum Kriegseinsatz in Russland und Finnland, wobei er den Finnen in ihrem Freiheitskampf half. Mit neun Orden dekoriert, darunter der höchsten finnischen Auszeichnung, kehrte der Berufssoldat aus dem Krieg heim – und wurde vom Militär entlassen. Ein Tiefpunkt seiner Karriere.

So zog er 1919 mit Frau und Kinder – inzwischen war auch Tochter Luise geboren – ins Haus der Großeltern Quenzer nach Wölchingen. Der Arbeitssuchende fand eine Anstellung beim Finanzamt in Osterburken und zeichnete auch bei Flurbereinigungsverfahren. Zeichnen war seine Passion – hier hatte er sich schon immer geübt und weitergebildet. Motive konnte er überall finden, und das Gefundene wurde von ihm nicht künstlerisch verfremdet. Scharf zeichnete mit Tusche, machte Holzschnitte und Radierungen. Seine Spezialität waren Wappen- und Uniform-Zeichnungen.

Als freier Zeichner erfolgreich

Im Krisenjahr 1923 wagte er den Schritt zum freien Zeichner und Maler. Zum Vorteil wurde ihm die 400-jährige Wiederkehr des Bauernkrieges. Der Kalendermacher Anton Sack beauftragte ihn zum Mitgestalter des „Fränkischen Heimatkalenders für das Jahr 1925“, der sich dem „Großen Bauernkrieg in Franken anno 1525“ widmete. Scharfs Zeichnungen standen neben denen namhafter Künstler wie Otto Rückert, Karl Sigrist, Conrad Scherzer und Rudolf Schiestl. Anton Sack engagierte ihn auch als Hauptzeichner für die Mappe „Königshofen an der Tauber“ zum Heimattag am 21. Juni 1925. Zehn meist ganzseitige Scharf-Bilder verschönten die Mappe.

In den Dörfern und Städtchen des badischen Frankenlandes fand der Künstler reichlich Motive. Federzeichnungen aus den 1920er Jahren zeigen Partien aus allen Amtsstädtchen von Adelsheim, Boxberg, Buchen bis Wertheim. Scharf malte, seine Frau besorgte den Verkauf. Schließlich kamen Aufträge aus ganz Nordbaden. Großes Interesse zeigte zum Beispiel die Stadt Walldürn: das dortige Heimat- und Wallfahrtsmuseum besitzt von Scharf acht Originale in drei Techniken.

Ein Glücksfall wurde die Bekanntschaft mit Mosbachs Altbürgermeister Jacob Renz. Er machte Scharf zum Illustrator seiner historischen Werke. Für den Mosbacher Stadtführer von 1927 erstellte er 19 Zeichnungen von Motiven der Altstadt. Viele davon sind heute einzigartige Dokumente, denn die Partien, die Scharfs Augen sahen, sind längst verschwunden.

Als „Chronist mit Zeichenstift und Feder“ charakterisierte ihn der renommierte Historiker und Volkskundler Peter Assion. Die damalige Drucktechnik kam dem Können des Künstlers entgegen. Die klaren Linien seiner Ansichten passten für die Klischees jener Zeit, die Strichätzungen. Deren Drucke waren so gut, dass moderne Reproduktionen selbst in Vergrößerung die Klarheit des Originals bewahrten.

Neben Orts- und Gebäudeansichten findet sich bei Scharf immer wieder auch Militärisches. So zeichnete er für die beiden Bände „Das Deutsche Soldatenbuch“ (Leipzig 1926/27) Infanterie-Fahnen und Kavallerie-Standarten der deutschen Regimenter im Ersten Weltkrieg. Und ganze zehn Jahre arbeitete er an der farbgetreuen Übertragung alter Soldatenuniformen auf handkolorierte Linolschnitte. 1935 gab er sie dann in der Hefte-Reihe „Buntes Tuch“ als „Beitrag zur Geschichte der Uniformen“ heraus.

Zu jener Zeit hatte er Wölchingen schon verlassen. Im November 1929 zog er mit Tochter, aber ohne Ehefrau und Sohn, in seine Geburtsstadt Münster – und kam so unserem Raum „aus den Augen“. Ab 1941 lebte er in der Gegend um München, nach dem Krieg in Marburg, Bauerbach und dem Dorf Göttingen. Wenig weiß man von seinem dortigen Wirken. Er sei immer fleißig gewesen, immer zeichnend und malend, denn er musste von seiner Kunst leben. Am 25. Oktober 1965 starb Ludwig Scharf in Gossfelden, wo sein Vorbild Otto Ubbelohde gelebt hatte, gerade zeichnend, an einem Schlaganfall.

Der Heimatverein widmet dem Künstler eine Ausstellung, die zum Boxberger Maimarkt im Heimatmuseum zu sehen ist. Gezeigt werden Ansichten von Königshofen und Mosbach, von Stätten des Bauernkrieges, von Boxberg, Wölchingen und Umgebung. Ferner gezeichnete bunte Uniformen und erstmals die Soldaten-Skizzen, entstanden während Scharfs des Lazarett-Aufenthalts 1914 in Schwäbisch Hall.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019