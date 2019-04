„Cold Heat“ live in Raldys Wirtshaus

Pülfringen.Die Cover-Rockband „Cold Heat“ tritt am samstag, 13. April, in Raldys Wirtshaus in Pülfringen auf. Auf dem Programm stehen Songs aus den Bereichen Classic-Rock und Blues. Bekannte Klassiker der „Seventies“ werden mit Spielfreude und Feingefühl mitreißend auf die Bühne gebracht, schweißtreibend für Musiker und Publikum. Die Band aus Bad Mergentheim hat sich bei vielen Stadtfesten und anderen Auftritten in der Region bereits fest etabliert. Jeder der Musiker bringt mehr als 30 Jahre Band- und Bühnenerfahrung mit. Die Formation (Bluesharp und Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard) gibt genug Freiraum für Soloeinlagen und die Möglichkeit, in jeder noch so kleinen Kneipe zu rocken. Beginn ist zirka um 20.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019