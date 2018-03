Das 20-jährige Bestehen gebührend gefeiert

Anzeige

Oberschüpf.Rechenschaftsberichte standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Frauenvereins Schüpfer Grund.

Nach der Begrüßung durch Lisa Graf, als Vorsitzende im Team des Frauenvereins Schüpfer Grund und einer Gedenkminute für die Verstorbenen folgte der Bericht der Vorsitzenden. Sie berichtete über herausragende Begebenheiten innerhalb des vergangenen Jahres und übergab das Wort der Schriftführerin Gertrud Schroth, die akribisch alle Ereignisse in Erinnerung rief. Angefangen mit einem neuen Yogakurs gleich zu Jahresbeginn 2017 und einem Vortrag von Heilpraktikerin Dirkje Müller, über die chinesische Medizin beim Frauenfrühstück über eine Weinprobe und den Besuch der Adler Modewelt bis zum Schmücken der Osterbrunnen und dem Herstellen von Rebenkugeln mit Osterbasteln für Kinder mit Ulla Bany. Weiter führte sie ein Gedächtnistraining mit Frau Henneberger, das Knoblauchland in Nürnberg, eine Wildkräuterwanderung mit Frau Ulrike Blesch sowie eine Exkursion mit Tilmann Zeller durch den Kurpark auf. Zu den Höhepunkten gehörte eine sechstägige Studienfahrt nach Ungarn und Südmähren. Vorträge über die Heilkunde der Osteopathie waren im Oberschüpfer Schloss gleichfalls gut besucht.

Am 30. Januar 1997 wurde, so in den Annalen festgehalten, bei einer launige Tasse Kaffee der bisherige Landfrauenverein Schüpfer Grund von Christa Weiland und Waltraud Henninger gegründet. Das waren im Jahr 2017 genau 20 Jahre und man beschloss dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Ein Festbankett wurde angesetzt und all die Frauen geehrt, die dem Verein bis dato die Treue gehalten hatten. Stets sind die Frauen und mittlerweile auch viele Männer interessiert an den vielen wissenswerten Vorträgen und Exkursionen, so war man auch beim Wissenszentrum in Windischbuch. Einstimmung auf den Advent und Weihnachten mit Gardis Schoof und der Besuch des Weihnachtsmarktes in Sommerhausen rundeten die vielen Termine übers Jahr hindurch ab. Gertrud Schroth bedankte sich bei Christa Weiland und Lisa Graf für ihre große Mühe und Arbeit .