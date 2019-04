„Das ist einfach phänomenal“

Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ beginnt in gut 40 Tagen die Sozialaktion des BDKJ, „72 Stunden“, an der sich auch die Aktionsgruppe UPS aus Eubigheim beteiligt.

Eubigheim. Der Ort, das ist das erklärte Ziel, soll Ende Mai in eine Art positiven Ausnahmezustand versetzt werden.

Höchste Zeit also für die Verantwortlichen, kräftig die Werbetrommel zu rühren und Spenden zu sammeln, denn 45 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren wollen gut versorgt sein.

Teilnehmer müssen zupacken

Sie werden kräftig zulangen müssen um die baufälligen Spielgeräte „Arche Rinna“ sowie den Spiel- und Rutschturm am Sportplatz zu retten. Beide wurden in Rahmen der 72- Stunden-Aktionen in den Jahren 2001 und 2004 errichtet, und so zieht sich ein roter Faden von den damaligen gemeinnützigen Tätigkeiten zur aktuellen Aufgabe.

Groß war daher die Freude unter den Ehemaligen, die damals aktiv waren, so dass sich etliche im Betreuer- und Begleiterkreis wiederfinden.

In einem von Betreuerin Annika Dötter geschriebenem Anspiel wurde der Bogen von der Arche Noah im Alten Testament zur Arche Rinna geschlagen und den zahlreichen Zuschauern vor Augen geführt: „Macht es wie Noah, ihr könnt Großes bewegen“.

Die Aussichten hierfür stehen gut, die vielen Gäste lassen auf eine breite Unterstützung hoffen.

„Einfach phänomenal“, strahlt Bernhard Offner, ein weiterer Verantwortlicher und zum vierten Mal am Start.

Auch Ortsvorsteher Roland Englert freute sich über die erneute Beteiligung: Das hat schon Tradition, denn gemeinsam etwas für den Wohnort schaffen fördert den Gemeinsinn und die Identifikation, erfordert Verantwortung und erfüllt mit Stolz“.

Mit großer Spannung und Vorfreude fiebern die „feuereifrigen“ Teilnehmer – wie eine Besucherin feststellt – den Tagen sowie der dritten geheimen Aufgabe entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019