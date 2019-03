Das Singen hält Rudolf Bauer seit 45 Jahren jung

Uiffingen.Einem Gesangsverein würdig, startete die Generalversammlung der Chorgemeinschaft Uiffingen mit einem frohen Begrüßungslied. „Was kann schöner sein“ – der Hit von Doris Day stimmte die Gäste im Badischen Hof gleich ein. Die Vorsitzende Hiltrud Schneeweis hieß danach die zahlreichen aktiven und passiven Mitglieder des Vereins willkommen. Auch Ortsvorsteher Stefan Bier sowie die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, wurden begrüßt.

Nach dem ausführlichen Bericht der Schriftführerin Christel Herold über das Protokoll der letzten Generalversammlung, informierte die Vorsitzende über die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Zahlreiche Konzerte wie das Gruppensingen der Sängergruppe 2, ein Liederabend in Pülfringen sowie das Mitwirken bei vielerlei Festen im Jahresverlauf des Dorfs stellten neben den wöchentlichen Singstunden die Eckpfeiler der Vereinstätigkeiten dar. Ein Höhepunkt dabei war die Ausrichtung des Ernte-Dank-Festes.

Anfang 2019 gab es noch ein weiteres Highlight. Die Dirigentin des Chors feierte 70. Geburtstag und das wurde gebührend gefeiert. Eine große Überraschung für Waltraud Herold sollte ein riesiges Ständchen in der evangelischen Kirche von Uiffingen sein. Dort wurde sie von über 200 Sängern aus der ganzen Sängergruppe empfangen. Mit Liedern und Reden zeigten die Sängerkollegen ihren Dank und die Anerkennung für die großen Verdienste ihrer Präsidentin im Hinblick auf die Chormusik der Region.

Im weiteren Verlauf gedachten die Mitglieder der verstorbenen Vereinsmitglieder in einer Schweigeminute und mit dem Lied „Näher mein Gott zu Dir“. Insgesamt sechs mussten im vergangenen Jahr zu Grabe getragen werden.

Sehr zufriedenstellend

Auch die Dirigentin blickte in ihrem Bericht auf ein ereignisreiches Sängerjahr zurück. An das dreistimmige Singen hätten die Sänger sich gewöhnt. Der Singstundenbesuch und die Motivation der Beteiligten waren sehr zufriedenstellend. „Wir haben es geschafft, neben der Auffrischung bekannter Lieder auch neue zu lernen“, so Herold. Dabei stehe neben der Disziplin auch der Spaß miteinander im Vordergrund. Es gebe mehr lustige als ernste Proben, nur sollte während der Proben weniger getuschelt werden. Gerade probe der Chor die Lieder für das Gruppensingen im Mai. Dieses finde in Schweigern statt. Herold bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Gerade die Harmonie des Teams zeichne einen guten Verein aus.

Von der positiven Entwicklung des Kassenbestandes berichtete daraufhin Kassiererin Petra Dötter. Die Kassenprüfer Wolfgang Schreck und Susanne Sohns hatten keine Beanstandungen und bescheinigten eine ordentliche und vollständige Buchführung. Der Bitte um Entlastung wurde daher einstimmig nachgegangen.

Zum Ehrenmitglied wurde aufgrund seiner 45 aktiven Sängerjahre der Tenor Rudolf Bauer ernannt. Mit einer Urkunde und einem Präsent wurde ihm gedankt.

Die Grüße des Bürgermeisters überbrachte danach der Ortsvorsteher. Bier hoffe, dass die Chorgemeinschaft noch viele weitere Jahre das Ortsleben mit ihren Beiträgen bereichere. Aufgrund des mangelnden Sängernachwuchses schlug er Kooperationen mit anderen Chören vor. Hiltrud Schneeweis verwies auf eine Aussage des früheren Dirigenten Hans Berberich. Schon 1993, als der Chor florierte und 50 aktive Sänger aufwies, habe er darauf hingewiesen, neue Sänger zu werben – sonst veralte der Chor. Dies sei nun eingetreten. Zahlreiche Bemühungen des Vorstands, neue Sänger zu werben scheiterten jedoch meist. In naher Zukunft entscheide sich der Fortbestand der Chorgemeinschaft.

Keine einzige Singstunde hatten Lieselotte Hemmrich und Anni Berberich ausgelassen. Als Anerkennung ihrer Disziplin wurde ihnen ein kleines Präsent überreicht. Die nächsten wichtigen Termine seien folgende: Das Gruppensingen im Mai sowie der gemeinsame Ausflug mit den Obst- und Gartenbauverein und der Volkstanzgruppe zur Bundesgartenschau nach Heilbronn im Juni. 2020 steht der 70. Geburtstag des Vereins an. Der Vorstand bat um rege Beteiligung bei der Ideensammlung zum Feiern des Jubiläums.

Original vorgelegt

Zum Schluss hatte Manfred Blesch noch eine Anekdote zu bieten: Er verlas die Original-Einladung des damaligen Männerchors zum Gartenfest am 10. Juli 1955.

In sauberer Handschrift und in Reimen schlug man damals die Bekanntmachungen über Feste in den umliegenden Ortschaften an zentralen Plätzen an. Das Original-Manuskript wurde der Schriftführerin übergeben. Mit dem Lied „La Provence“ beendeten die Mitglieder die Versammlung. suso

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019