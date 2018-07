Das Sportabzeichen wird abgenommen

Anzeige

Um zirka 12 Uhr treffen sich alle, auch die, die nicht beim Sportabzeichen mitmachen, zum offiziellen Rundenabschluss der Jugend an der Grillhütte am Sportplatz. Dazu sind alle Jugendspieler mit Familie willkommen. Da auch einige offizielle Programmpunkte geplant sind, Infos, wer in welche Mannschaft wechselt, und Bekanntgabe der Trainerteams für die nächste Saison, wäre es schön, wenn alle da sind. Das Ende ist gegen 20 Uhr vorgesehen.

Am Montag, 9. Juli kann das Sportabzeichen bereits abgelegt oder auch nur dafür trainiert werden. Norbert Kesel ist dann ab 18 Uhr am Schulsportplatz in Boxberg. Sofern es nicht zu heiß wird, besteht für die Erwachsenen am 14. Juli ab etwa 12 Uhr noch die Möglichkeit, die Ausdauerstrecken abzulegen. Zusätzlich dazu werden vor und nach den Ferien noch weitere „Nachzügler-Termine“ für die Erwachsenen zum Ablegen der Ausdauerstrecken angeboten. Wer einen separaten Termin braucht, kann sich gern auch direkt an Norbert Kesel (Telefon 07930/2422) wenden. Wer als Erwachsener die Schwimmstrecken (400 oder 800 Meter) absolvieren möchte, hat dazu jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei der DLRG im Schwimmbad in Boxberg die Gelegenheit. Wichtig: Bitte den Hintereingang zum DLRG-Heim und nicht den Haupteingang im Schwimmbad benutzen.

Wie 2017, erhalten teilnehmende Familien mit mindestens drei Personen zusätzlich zum Einzelsportabzeichen das Familien-Sportabzeichen. Unter www.vfbboxberg.de gibt es Informationen mit den Leistungsanforderungen. Aus jeder der vier Kategorien Ausdauer, (Lauf, Schwimmen oder Nordic-Walking) Kraft, (Wurf, Kugelstoßen oder Stand-Weitsprung) Schnelligkeit (Laufen/Sprint oder Schwimmen/Sprint) und Koordination (Weitsprung, Schleuderball oder Seilspringen) muss je eine Disziplin absolviert werden. pal

