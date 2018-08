Das Umpfertal ist seine Heimat

Boxberg.Wenn er von seinen Reisen erzählt, strahlen seine Augen und er sprüht vor Enthusiasmus: Boxbergs Alt-Bürgermeister Horst Hollenbach feiert am heutigen Montag seinen 75. Geburtstag. Obwohl er sich gerade erst von einer orthopädischen Operation erholte, hat er schon wieder viele Pläne für die Zukunft. Doch erst einmal wird gefeiert: Seine drei Kinder und die sieben Enkel samt Partner begleiten ihn nach Bad Füssing, wo der Jubeltag im Kreise der gesamten Familie verbracht wird. „Der Zusammenhalt in der Familie ist fantastisch“, schwärmt Hollenbach im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir genießen es, mit unseren Kindern und Enkeln zusammen zu sein und sind immer füreinander da“.

Horst Hollenbach war mit Leib und Seele Bürgermeister und der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt für Boxberg. Nach den Querelen um den Bau der Teststrecke war der kommunale Frieden im Umpfertal doch arg gestört. Durch seine ausgleichende und ruhige, aber geradlinige Art gelang es ihm, die Menschen wieder zusammen und so Boxberg nach vorne zu bringen. Dabei stand die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ganz oben auf seiner To-Do-Liste. Bestes Beispiel für die positive Entwicklung der Stadt ist das Gewerbegebiet „Seehof“ in Windischbuch.

Der Gedanke, hier ein Gewerbegebiet zu etablieren, kam ihm quasi über Nacht: Nachdem der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel den Seehof besuchte, war der Wunsch nach einer Industrie- und Gewebeansiedlung geboren. „Ich wollte, dass alle Generationen sich hier in unserer schönen Gegend wohlfühlen können“.

Hollenbach wusste, Stuttgart ist weit und so nahm er die Fäden selbst in die Hand. Sein großer Vorteil war, dass er sowohl vom Gemeinderat, als auch von der Bevölkerung immer Rückendeckung hatte. Mehr als nur einmal machte sich Hollenbach auf in die Landeshauptstadt, um Zuschüsse direkt ins Umpfertal zu holen und so das damals strukturschwache Gebiet zu entwickeln.

Hollenbach war ein unermüdlicher Schaffer, der seine Ziele während seiner Amtszeit beharrlich verfolgt und in die Tat umgesetzt hat und dem unglaubliches Verhandlungsgeschick attestiert wurde, ohne dabei seine Menschlichkeit zu verlieren.

Als langjähriges Kreistagsmitglied schaut er ein wenig neidisch auf den Neckar-Odenwald-Kreis. „Eine S-Bahn, die im Ein-Stunden-Takt zwischen Würzburg und Stuttgart verkehrt, mit guten Anbindungen auf der Taubertalachse wäre für das Umpfertal enorm wichtig“, bedauert er. Dabei ist ihm unverständlich, dass eine bereits bestehende S-Bahn von der französischen Grenze über Ludwigshafen, Mannheim bis nach Osterburken fährt, das letzte Stück durchs Umpfertal in Richtung Würzburg jedoch vergessen wurde. Ein Gutachten zur Schließung des Lückenschlusses läge bereits vor, jedoch sehe dieses wohl keine Rechtfertigung für die Strecke. Dennoch solle in einer dreijährigen Testphase die Rentabilität dieser Strecke überprüft werden, so Hollenbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Horst Hollenbach reist gerne: 2015 besuchte er zuletzt den Iran und von diesem Land schwärmen er und seine Frau Sybille bis heute. Pläne für die Zukunft? Eine Flusskreuzfahrt von St. Petersburg nach Moskau steht als nächstes an und auch Israel steht erneut auf seiner Wunschliste.

Mit einem herzlichen Lachen erklärt der Alt-Bürgermeister und rüstige Rentner zu guter Letzt sein neues Aufgabengebiet: „Einkaufen. Doch meine Frau plant schon immer einen Tag voraus, denn bis ich nach Hause komme, ist das Essen gekocht“. Des Rätsels Lösung: Endlich Zeit für ausgedehnte Gespräche mit „seinen“ Bürgern. In seinem Idyll am Fuße der Umpfer fühlt er sich wohl, hier ist er schon lange angekommen – Boxberg ist und bleibt seine Heimat.

