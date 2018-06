Datenschutz geht alle an

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Rechtsanwalt Timo Lienig informiert über die neue Datenschutzgrundverordnung im Rahmen einer Infoveranstaltung der Sportjugend Main-Tauber, die für Vereinsverantwortliche sowie alle Interessierten geeignet ist. Sie findet statt am 12 Juli von 18.30 bis 21 Uhr in der ETSV-Halle in Lauda, Bahnhofsstraße 29.

Timo Lienig ist ein erfahrener Anwalt aus dem Raum Stuttgart. Die Kanzlei ist eine der führenden und anerkannten Kanzleien in der Vereinsberatung. Von der Gründung über Umstrukturierung bis zu Fusion begleitet sie Vereine und unterstützt Vereinsverantwortliche aus den unterschiedlichsten Bereichen erfolgreich.

Hintergrund dieser Veranstaltung ist es, auf die seit 25. Mai geltende neue Datenschutzgrundverordnung aufmerksam zu machen. Denn auch Vereine unterliegen den Datenschutzbestimmungen und sind mehr denn je gefordert, sich mit datenschutzrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen auseinanderzusetzen. Wichtiger Bestandteil der Veranstaltung wird der Vortrag von Timo Lienig sein. Er soll den Vereinsverantwortlichen das notwendige rechtliche Know-How bieten, sowie Lösungen und Hilfen für die Umsetzung des Datenschutzes im Verein und die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Vereinsinternetseite aufzeigen.