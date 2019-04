Dem markanten Ruf des Wendehalses gelauscht

Großes Interesse herrschte an der Wanderung „Bird & Breakfast“ der Nabu-Gruppe.

Boxberg. 44 Frühaufsteher trafen sich am Sonntag am Schloss in Oberschüpf. Vorbei an der Wehrkirche zum Wohngebiet „Sonnenhalde“ führte die Route hoch in den angrenzenden Weinberg. Bis hier hatte die Gruppe bereits Ringeltaube, Zaunkönig, Buchfink, Star und Grünfink hören können.

Nabu-Vorsitzender Michael Hökel erläuterte zu jeder Vogelart besondere Merkmale. Unterstützt von Peter Schlör (Bestimmungsbuch) und Finn Hökel (Spektiv) wurde den Teilnehmern die Lebensweise und das Aussehen näher gebracht.

Der markante Ruf des Wendehalses war während des ganzen Spazierganges immer wieder zu hören. Dass es sich hierbei um einen Vogel der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten handelt, war bei der Vielzahl an rufenden Männchen kaum zu glauben.

Vorbei an Ziegen und Dexter-Rindern ging es durch eine Streuobstwiese, wie man sie bei Oberschüpf noch häufiger sieht. Wie wichtig die Pflege dieses Lebensraumes ist, um diesen zu erhalten, erfuhren die Teilnehmenden ebenfalls. Verschiedene Pflanzen- und Orchideenarten konnten entdeckt werden, ehe am Ende die „Gesangeskönigin“, die Nachtigall, zu hören war.

In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Frauenverein wurde nach dem Spaziergang ein Frühstück angeboten. Hökel lobte alle Helfer des Frauenvereins Schüpfer Grund und der Nabu-Gruppe Boxberg. nabu

