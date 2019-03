Eine chassidische Geschichte erzählt von Rabbi Susja. Er sagt: „Wenn ich eines Tages sterbe und vor Gott trete . . .: Dann wird ER mich nicht fragen: „Susja, warum bist du nicht Mose gewesen?“ Oder. . . : „Susja, warum bist du nicht Elia gewesen?“ Gott wird mich fragen: „Susja, warum bist du nicht Susja gewesen?“

Ich mag diese kleine Geschichte . . .: Weil sie uns daran erinnert . . .: Den eigenen Weg zu gehen . . . Sich nicht immer zu vergleichen mit den anderen . . . beruflich . . . oder privat . . .

Und ich erzähle sie gerne in der Schule . . .. Weil ich es so wichtig finde, dass junge Menschen sich wehren können, wenn sie verglichen werden . . . (vor allem von den Eltern . . . Wenn man ihnen unter die Nase reibt, was das Nachbarskind für einen Abschluss macht . . . oder welchen beruflichen Weg der Sohn von Bekannten einschlägt . . .)

Und weil sich die Schülerinnen und Schüler ja auch selbst vergleichen . . .: mit der Freundin, dem Kumpel, den Geschwistern . . . und all den tollen Leuten, die sich im Netz präsentieren . . .

Den eigenen Weg gehen . . .: Auch im Glauben . . .: Das ist in diesen Wochen für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden ein großes Thema . . . Ein Jahr lang haben sie sich Zeit genommen, die großen Fragen auszuhalten: „Wer bin ich? Warum werde ich geboren, wenn ich am Ende doch sterben muss? Und kommt dann noch etwas . . .? Hat mein Leben einen Sinn? Ist da überhaupt EINER, der mich kennt und es gut mit mir meint? An den ich mich halten kann in schweren Zeiten . . .?“

Die Konfirmation soll die jungen Leute vergewissern und bestärken . . .: „Ja, da ist EINER, der schaut mich mit liebenden Augen an . . .! Der wünscht mir, dass ich blühe . . . Dass ich zu dem Menschen werde, den ER jetzt schon in mir sieht. . . . Dass ich das auslebe, was in mich hineingelegt ist . . . Und dass ich dabei meinen Weg gehe . . . Und dieser Weg wird, egal, wie er sein wird, zu IHM führen . . .“

Ich wünsche mir für meine Konfis . . .: Dass sie diesen liebenden Blick Gottes auf ihr Leben nie vergessen. Und dass sie liebevoll, und mit Hoffnung und Vertrauen, nicht nur auf sich selbst und ihr Leben, sondern auch auf die Welt schauen können . . .: Für die sie ein Segen sein sollen . . .

Vielleicht sind Sie an diesem oder an einem der nächsten Sonntage ja auch bei einer Konfirmation mit dabei . . .? Als stolze Eltern oder Großeltern . . . beim Patenkind . . . als Gäste . . . oder Sie feiern einfach als Gemeinde mit, wenn die jungen Leute sich unter Gottes Segen stellen . . .

Vielleicht denken Sie dann ja an Rabbi Susja . . .: Und daran, dass Gott auch Sie liebevoll Ihren Weg gehen lässt . . .

Gesegneten Sonntag!

Julia Ehret, Pfarrerin für Buch und Brehmen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019