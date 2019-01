„Den Menschen etwas mitgeben“

Sie ist die „Neue“ im Pfarrhaus in Schweigern. Für Sandra Stadler-Uibelhör begann im September die zweijährige Probezeit. Schon früh engagierte sich die junge Pfarrerin in der evangelischen Kirche.

Schweigern. Eine ihrer ersten Predigten hielt sie an einem Palmsonntag vor dem heutigen Bundestagspräsidenten. Wolfgang Schäuble war damals noch Bundesfinanzminister, Sandra Stadler-Uibelhör Praktikantin in Offenburg im Rahmen ihres Theologistudiums.

Ihre Pfarrausbildung hat sie inzwischen abgeschlossen. Seit September ist die gebürtige Obrigheimerin Pfarrerin im Probedienst und für die vier Kirchengemeinden in Schweigern, Epplingen, Bobstadt und Dainbach zuständig.

In der zweijährigen Probezeit übernimmt sie bereits alle Aufgaben wie Predigtdienste, Seelsorge, Kasualien wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Außerdem gibt sie an der Grundschule Religionsunterricht und betreut die Konfirmanden.

Wertvolle Unterstützung

In rechtlichen Angelegenheiten hat die junge Pfarrerin aber noch nicht die vollen Befugnisse. In diesen Fragen ist Vakanzverwalter Philipp Tecklenburg zuständig. Er steht Stadler-Uibelhör auch mit Rat und Tat zur Seite. „In vielen Dingen weiß ich noch nicht ganz, wie der Hase läuft. Seine Unterstützung schätze ich deshalb sehr“, sagt die Pfarrerin.

In der Kirchengemeinde im Umpfertal fühlen sich Sandra Stadler-Uibelhör und ihr Mann, der als Maschinenbauingenieur arbeitet, bisher sehr gut aufgehoben. „Die Gemeinde macht einen sehr netten Eindruck“, betont die 30-Jährige mit einem Lächeln.

Schon in jungen Jahren reifte bei Sandra Stadler-Uibelhör der Entschluss, einmal Pfarrerin werden zu wollen. „Meine Zeit als Konfirmandin war richtig cool“, erinnert sie sich. „Wir hatten einen lockeren Pfarrer, der auch mal moderne Filme wie Matrix in unserem Unterricht thematisiert hat.“

Danach engagierte sich Sandra Stadler-Uibelhör weiter in der Kirchengemeinde und half über mehrere Jahre in der Konfirmandenarbeit. Ein Praktikum während der Schulzeit in der Pfarrstelle bestätigte sie in ihrer Entscheidung, Theologie zu studieren und später in den Kirchendienst einzutreten.

Ihrer Heimatgemeinde Asbach ist sie bis heute eng verbunden geblieben. Dort hielt Stadler-Uibelhör 2009 ihre „Premieren-Predigt“ und auch ihre Ordination fand in der kleinen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis statt.

„Das Predigen ist eines meiner Steckenpferde. Ich erfahre jedes Mal eine Bestärkung und merke, dass ich am richtigen Platz bin.“ Für sie sei dabei immer die Frage wichtig, was der Bibeltext einem sagen will und wie er sich im Leben der Menschen widerspiegelt.

„Ich lasse bei meinen Predigten auch immer mal wieder eigene biografische Erfahrungen einfließen oder gehe auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft ein, wenn sich das anbietet“, beschreibt Stadler-Uibelhör das Vorgehen in der Vorbereitung für einen Gottesdienst.

Viele Altersgruppen

An ihrer Arbeit reizt Stadler-Uibelhör auch, dass man mit so vielen unterschiedlichen Altersgruppen zu tun hat. „Man kann den Menschen etwas mitgeben und für sie da sein.“ Der 30-Jährigen liegt besonders auch der Konfirmationsunterricht am Herzen. „Da wir mit Boxberg gemeinsam Konfi-Unterricht machen, ist es uns ein Anliegen, ein gutes Konzept für den nächsten Jahrgang zu entwickeln. Außerdem beschäftige ich mich mit dem Thema Konfi drei – eine Art Miniausführung von Konfirmandenunterricht für Kinder in der dritten Klasse. Konfi drei plane ich als gemeinsames Projekt für die vier Gemeinden.“

Der Gottesdienst ist für die Pfarrerin zwar der Mittelpunkt des Gemeindelebens. Wie viele Besucher sonntags kommen, sei aus ihrer Sicht aber gar nicht so entscheidend. „Da bin ich mehr auf Luthers Schiene: Auch der Beruf kann ein Gottesdienst sein. Nehmen wir etwa das Motto der Freiwilligen Feuerwehr ,Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr’.“

„Die Kirche darf sich nicht verstecken und muss zu den Menschen gehen“, betont die junge Pfarrerin. Dabei gehe es nicht um einen strikten Missionsgedanken, viel mehr wolle sie das Evangelium auf unterschiedlichen Wegen „kommunizieren“. Das könne auch in besonderen Formen geschehen. „Ich habe zum Beispiel schon mal eine Mundart-Andacht gehalten.“

Ob Sandra Stadler-Uibelhör auch nach ihrer Probezeit in der Kirchengemeinde in Schweigern bleibt, weiß sie bis jetzt noch nicht. „Nach den zwei Jahren sehen wir weiter.“ Jetzt ist die Pfarrerin erstmal auf die vielfältigen kommenden Aufgaben in den nächsten Monaten und die anstehenden Kirchenwahlen gespannt.

Außerdem würde Stadler-Uibelhör auch gerne den Religionsunterricht an der Grundschule in Schweigern übernehmen. Bisher unterrichtet sie nur in Boxberg.

