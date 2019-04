Der „Bauherr“ des Gemeindehauses

Boxberg/Böhringen.Ulrich Donner, von 1989 bis 1999 Pfarrer in Boxberg, Wölchingen, Angeltürn und Dekan für das Dekanat Boxberg,- feierte in diesen Tagen 80. Geburtstag.

1939 ist Ulrich Donner in Pommern geboren. In der frühen Kindheit erlebte er das Ende des 2. Welkrieges und die schlimmen Tage der Besetzung, der Flucht und Verteibung. Erinnerungen, die für ihn ihre Schrecken nicht verloren haben. „Diese Bilder der Gewalt, der absolute Hilflosigkeit dieser Tage begleiten mich bis heute.“ Zu seinem Entschluss, Pastor zu werden, haben diese Kindheitserinnerungen beigetragen.

Nach einem Theologiestudium in Wuppertal, Heidelberg und Zürich war er einige Jahre Jugendreferent in der Pfalz und in Südbaden. 1967 wurde Donner in Radolfzell ordiniert, wo er 17 Jahre im Pfarrdienst war. 1989 berief ihn Landesbischof Klaus Engelhardt nach der Wahl der Bezirkssynode zum Pfarrer für die Kirchengemeinde Boxberg und zum Dekan für das Dekanat Boxberg/Adelsheim.

Von den ersten Tagen an setzte sich Donner für einen Treffpunkt der Gemeinde und des Dekanates ein. Nach Zustimmung der kirchlichen Gremien, den Gemeindegliedern und auch der Stadt Boxberg konnte das Gemeindehaus 1994 eingeweiht werden. Ein guter Architekt hatte geplant, Ehrenamtliche mitgearbeitet, viel Geld wurde gespendet. Heute ist das „Haus der lebendigen Steine“ –Motto der Einweihung – aus dem Leben der Menschen in Boxberg nicht mehr weg zu denken.

Gemeinsam mit Wolfgang Kistner und Freunden wurde der Dekan Mitgründer der „Nothilfe Boxberg“. Kistner hatte hautnah die Not in Weißrussland gesehen und auf Hilfe aus den Kirchengemeinden gedrängt. Bis heute ist dieser Kreis der Hilfe für diese Menschen in Not tätig.

Für Ulrich Donner war aus seiner Zeit in Radolfzell die Zusammenarbeit der Religionen vor Ort selbstverständlich. Darum lag ihm am Herzen, auch in seiner neuen Heimat, mit allen Konfessionen in guter Freundschaft zu leben. Gerne blickt er auf die Zusammenarbeit mit Pfarrer Dafferner und der katholischen Kirchengemeinde zurück.

An die Gemeindearbeit, die Gottesdienste in den ehrwürdigen Kirchen, die Kollegialität und Zusammenarbeit mit Gremien und Gruppen in den Gemeinden, Dekanat und Stadt denke er gerne zurück.

Aber einen Schatten gibt es immer noch: Die Aufgabe des Oberkircherats, Gemeinden zu streichen und eine neue Struktur der Gemeinden zu schaffen. Da die Neuordnung gewachsene und bewährte Geschichte ablöste, kam es zu zum Teil heftigen Auseinandersetzungen. Für Donner, der stets um Ausgleich bemüht war, eine schwer zu verkraftende Situation. Der neue Weg wurde begonnen – sicherlich nicht nach dem Wunsch aller. Heute beobachtet er immer noch aus seiner Heimat mit großem Interesse das Geschehen im Bauland.

1999 ging das Ehepaar Donner in den Ruhestand zurück nach Radolfzell. Mit dem 80. Geburtstag konnten sie mit ihren drei Kindern und acht Enkelkindern auch ihre goldene Hochzeit feiern.

Ruhestand? Der sportliche Ulrich Donner ging in seinem Ruhestand noch einmal neue Wege. Der Bischof der lutherischen Kirche in Namibia, dem ehemaligen Deutsch -Südwest- Afrika, bat ihn, ehrenamtlich in den Gemeinden dort, Dienst zu übernehmen. So war das Ehepaar Donner immer wieder für Monate und Jahre dort „pastoral“ tätig – und ist es immer noch.

Auf dem „Pastorenbänkle“, das ihm die Pfarrkollegen und Pfarrkolleginnen zum Abschied schenkten, sitzt der nun 80-Jährige, immer noch an vielem Interessierte, selten.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an.

