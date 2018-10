„Der kleine Prinz“ hat Geburtstag

Boxberg.Viel gelesen und viel zitiert: „Der kleine Prinz“ wird 75 Jahre alt. Am Mittwoch, 24. Oktober, findet um 19 Uhr eine Lesung mit Bildern von Stefan Müller-Ruppert zum 75- jährigen Jubiläum der Erstausgabe von Antoine de Saint-Exupéry statt. „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“: Dieses Zitat ist nicht nur Literaturkennern vertraut. Der kleine Prinz, der die weisen Worte spricht, hat mit seiner Geschichte über Freundschaft und Vertrauen schon Generationen von Menschen verzaubert. Kartenvorverkauf ist ab sofort unter Telefon 07930/ 9920237 und per Mail an info@mediothek.boxberg.de. Veranstalter sind die Mediothek sowie der Verein Akzente.

