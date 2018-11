Der Spaß stand im Vordergrund

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Tag des Kinderturnens des TSV Schwabhausen. Dabei hatte jeder die Möglichkeit, nach Herzenslust alles zu probieren.

Schwabhausen. Zahlreiche Kinder kamen zum Tag des Kinderturnens beim TSV Schwabhausen ins Sportheim. Zunächst präsentierten die Kinder, die schon die Turnstunden besuchen, was sie bisher gelernt haben. Sie zeigten kleine und große Kunsttücke an den Geräten Boden, Barren, Balken/Bank und Sprung. Im Anschluss daran hatten alle Kinder die Möglichkeit, die Geräte auszuprobieren. Außerdem konnte das „Kinderturnabzeichen für alle“ erworben werden.

Purzelbäume gesammelt

Es wurden wieder fleißig Purzelbäume gesammelt. Diese werden an den DTB gemeldet und helfen dabei, mit möglichst vielen Purzelbäumen einmal um die Welt zu kommen. 838 Purzelbäume hatten die Betreuer an diesem Tag gezählt, das entspricht 838 Meter bei der Umrundung der Welt.

Der Tag des Kinderturnens ist Teil der bundesweiten „Offensive Kinderturnen“ des Deutschen Turner-Bundes (DTB) im engen Schulterschluss mit seinen Landesturnverbänden, der jährlich deutschlandweit durchgeführt wird. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beteiligt sich als offizielle Kooperationspartnerin mit ihrer Initiative „Kinder stark machen“.

Die Eltern und Besucher konnten miterleben, was Kinderturnen bedeutet und wie viel Spaß und Freude die Kinder dabei haben. Beim Absolvieren des Kinderturnabzeichens mussten die jungen Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen eine Übung durchführen. Hier wurden die Balance beim Gehen über die Bank geschult, die Sinne waren beim Fühlen von Gegenständen in einem Beutel gefragt. Beim Bereich „Werfen und fangen“ mussten Tücher mit verschiedenen Körperstellen aufgefangen und Gegenstände in einen Kasten befördert werden. Teamarbeit wurde beim Schwungtuch gefordert, hier musste ein Ball auf einem Tuch in Bewegung gehalten werden. Das Rhythmusgefühl wurde mit einem V-Schritt getestet.

Das Resümee der Verantwortlichen Tag war positiv. Die Kinder hatten viel Spaß und die Besucher einen Einblick in die Aktivitäten des Kinderturnens.

Der TSV Schwabhausen will sich auch im nächsten Jahr wieder an der Offensive Kinderturnen beteiligen. StS

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018