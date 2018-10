Der Teufel als Projektion der menschlichen Ängste

Unterschüpf.Eine besonders sehenswerte Theaterpremiere bot sich am Samstagabend in der Kulturkirche von Unterschüpf. Der Verein Spungbrett inszenierte das Stück „Es war einmal . . . der Teufel“ von Regisseur und Textbearbeiter Florian Brand in einem inklusiven Theaterstück.

Das breit aufgestellte Ensemble aus 60 Personen kann sich sehen lassen: Neben einer Tanzgruppe der Musikschule Lauda und dem Jugendchor der Schlosskirche, spielen erfahrene Laienschauspieler aus der Region die Hauptrollen. Die Stars des Abends sind jedoch zweifelsohne die Klangspielgruppe der Gerlachsheimer Caritaswerkstätten und die tüchtigen Schauspieler und Tänzer jeden Alters mit Handicap. Gerade diese Mischung der Darsteller, das brisante Thema und der Ort der Aufführung, eine Kirche, macht die Aufführung zu einem einzigartigen Erlebnis.

Schon beim Betreten des voll besetzten Kirchenschiffes bleibt dem einen oder anderen der Mund offen stehen. Der Chorraum rund um den Altar, der als Bühne dient, ist in schummriges Licht getaucht. Außen herum ist eine Art Wald aus echten Tannen aufgebaut.

Der gesamte Raum der Kirche wird auch im Stück ausgenutzt. Ob singend von der Empore, tanzend durch das Kirchenschiff oder predigend von der Kanzel: Eine Kirche als Bühne hat ihren besonderen Charme.

In völliger Dunkelheit beginnt dann die erste Szene des Stücks. Eine Geigerin spielt, erst wunderschön, dann immer wieder an hohen Tönen scheiternd, erneut beginnend, bis sie es schließlich aufgibt. Schon schleicht sich der Teufel in die Szenerie, ein schwarz und schlicht gekleideter Mann mit weiß geschminktem Gesicht sowie einer selbstbewussten und starken Körpersprache. Wie soll es anders sein – die Geigerin schließt daraufhin einen Pakt mit dem Teufel, verkauft ihre Seele für Talent und Erfolg. Sie verzaubert mit ihrem feinen Geigenspiel die Opfer ihres Chefs. Der Teufel hat viele solcher Mitstreiter, stellt sich im weiteren Verlauf heraus. Ein gefallener Engel, Mephisto oder Teufels Großmutter, die Gruppe des Bösen ist unendlich groß. „Wir haben uns schon lange bei euch eingeschlichen“, so der Teufel.

Im Pakt mit dem Teufel?

Das nächste Opfer kommt gerade um die Ecke – zuerst scheint es eine Art Pfarrer oder Wissenschaftler zu sein. Doch es ist Faust aus Goethes bekannter Tragödie. So leicht auf seine Seite zu ziehen wie die Teufelsgeigerin, ist dieser nicht. Da muss sich der Teufel schon einiges einfallen lassen. Da helfen die unheimlichen Wesen, die aus dem Tannenwald angsteinflößende Geräusche schicken, nichts. Auch eine vereinnahmte Möncheschar, die „Highway to hell“ performen, kann Faust nicht von seinem unbeirrbaren Glauben abbringen. Selbst die Tanzeinlage zum Lied „I got no roots“ (übersetzt „ich habe keine Wurzeln“) lässt Faust nicht wanken. Diese sollte darstellen, wie einfach es für den Teufel ist, Menschen zu beeinflussen. Nach vielen erfolglosen Versuchen, in denen Faust mit dem Teufel in verschiedenen Personifikationen debattiert, Bibelzitate bespricht und dem Bösen im Menschen auf den Grund geht, gelingt es dem Teufel schließlich in Gestalt einer Frau, Faust zu verführen. Kleider fliegen und am Ende der Ekstase, die durch einen Freudentanz der Teufelsbande begleitet wird, bleibt Faust alleine auf dem Boden liegen und das Licht geht aus.

Doch der Teufel hat nicht gewonnen. Plötzlich singt der Engelschor von der Empore herab, Faust steht wackelnd auf und sammelt sich. Geradezu erlösend wirkt das Lied des Chores mit seinen hohen Stimmen. Der einst gefallene Engel führt Faust stützend fort. Zurück bleibt nun der Teufel, der ihn fragt: „Weißt du nun endlich, wer zu dir spricht?“ Daraufhin erhält er von einem ehemals Verbündeten den Todesstoß. Zum Ende gehen alle drei, der gefallene Engel, Faust und der Teufel geläutert mit einer Kerze zum Altar und scheinen andächtig zu beten. Das philosophische Theaterstück, gespickt mit überzeugenden Monologen und mitreisenden Tanzeinlagen, kann seine Aussagen durch choreographische, tänzerische, musikalische und literarische Darstellung gekonnt übermitteln. Grenzen werden ausgelotet und Spannungen aufgebaut, doch am Ende fügen sich die einzelnen Puzzleteile zu einen Gesamtkonzept zusammen: Der Teufel ist wohl doch nur eine Projektion der Ängste von Menschen. Anstöße zur Diskussion und zum Nachdenken waren gewiss gegeben.

Das Publikum dankte mit langem Applaus und stehenden Ovationen. Eine Zugabe des „Engelschores“ nahmen alle dankbar an. Dabei standen alle Mitwirkenden und Verantwortlichen zusammen auf der Bühne. Nach der gelungenen Premiere am Samstag und der weiteren Aufführung gestern in Althausen, kommt es zur letzten Präsentation des Theaterstücks am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Schlosskirche Bad Mergentheim. Karten gibt es unter Telefon 07931/9592510 oder an der Abendkasse. suso

