Der Unterricht beginnt bald

Eubigheim.Für die LG 1 beginnt der „Unterricht“ am Lernhaus Ahorn am Freitag, 14. September, um 14.30 Uhr traditionell mit einer Einschulungsfeier. Für die LG 2-4 und 6-10 beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Montag, 10. September, um 7.55 Uhr und endet um 13 Uhr.

Für die LG 5 beginnt der Unterricht am Mittwoch, 12. September, um 8.45 Uhr mit einer kleinen Willkommensfeier (Eltern, Freunde sind willkommen) und endet um 13 Uhr. Ab Donnerstag, 13. September ist Unterricht laut Stundenplan. Montags, dienstags und donnerstags besteht für alle die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu bestellen (Ausweis ist nötig, Anträge gibt es im Sekretariat oder auf der Homepage).

