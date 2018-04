Der „wilde Paul“ in Oberschüpf

Anzeige

Oberschüpf.Unter dem besonderen Motto: „Dess hoit obend is doch allemol gscheiter wie dahom uffs Kannabee gleeche zu sein“ kommt der Entertainer Paul Wild, ein Uiffinger Urgestein, am heutigen Samstag, um 20 Uhr ins Oberschüpfer Schloss. Veranstalter ist der Tischtennisverein Oberschüpf.

Der „Wilde Paul“ bringt mit seinen selbst getexteten und vertonten Liedern ein besonderes Flair in die Säle. Er spielt Gitarre, ohne Noten lesen zu können, singt Englisch, ohne die Sprache wirklich zu beherrschen und er setzt unbekümmert vertonte Gedichte von Marie-Luise Kaschnitz und Wolf Biermann vor Liedtexte wie „Madli, Moscht un gröschdi Ebiern.“ Seinem bodenständigen Charme ist es zu verdanken, dass er es immer wieder hervorragend versteht, Menschen für das Normale, aber doch Besondere zu begeistern. Karten für das Konzert heute in Oberschüpf gibt es an der Abendkasse. wahe