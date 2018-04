Anzeige

Schweigern.Der fertiggestellte Betonkoloss wurde am Donnerstagnachmittag innerhalb einer Stunde komplett in den alten Bahndamm eingeschoben. Viele Zuschauer verfolgten diesen spektakulären Einbau der neuen Eisenbahnunterführung in der Bahnhofstraße in Schweigern. Bild: Klaus Henner