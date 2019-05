Die Fantasie des Betrachters soll geweckt werden

Bilder und Skulpturen drei ganz unterschiedlicher Künstler sind bei der Kunstausstellung im Rathaus zu sehen.

Boxberg. Die bekannte Boxbergerin Thea Stelter, die Weikersheimerin Angelika Michl und der aus Lauda-Königshofen stammende Hermann Popp werden beim Boxberger Maimarkt und darüber hinaus die Galerie im Glasbau des Rathauses mit ihrer Kunst beleben und die Besucher beflügeln.

Die Ausstellungseröffnung dazu findet am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr im Boxberger Rathaushof statt. Ab 30. Mai bis 10. Juni ist die Schau an Sonn- und Feiertagen von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wochentags kann die Ausstellung, nach telefonischer Vereinbarung mit der Stadtverwaltung, besucht werden. Bürgermeister Christian Kremer wird die Vernissage eröffnen und Norbert Gleich, vom Kunstkreis „das Auge“ übernimmt wieder professionell die Einführung in die Werke der drei ambitionierten Künstler. Die Feierstunde umrahmt eine Abordnung des „Musikvereins Umpfertal“.

Thea Stelter ist in Syke, in der Nähe von Bremen, geboren und aufgewachsen und ist dort zur Schule gegangen. Sie hat schon als Kind viel gemalt, denn Zeichnen war eines ihrer Lieblingsfächer.

Als junge Frau zog sie mit ihrer Familie nach Boxberg, nahm an einigen Kursen für Aquarellmalerei teil. Sie wechselte dann zur Ölmalerei und vor ein paar Jahren zur Acrylmalerei.

Als Motive wählte sie vermehrt Stillleben, Landschaften und Gebäude. Thea Stelter ist im Kunstkreis Lauda-Königshofen Mitglied und hat im Rahmen dessen bereits an vielen Kunstausstellungen teilgenommen.

Angelika Michl denkt nach dem Motto von Friedrich von Schiller: „Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“ Sie lässt sich von der Natur, ihren Mitmenschen und aktuellen gesellschaftlichen Themen inspirieren. „Ich möchte der wachsenden Hektik in unserer Zeit etwas entgegensetzen, die Fantasie des Betrachters wecken und gleichzeitig meine Bilder als Ruhepol dem Gegenüber bieten können“, sagt sie.

Angelika Michl lebt in Laudenbach, arbeitete in ihren Berufsjahren mit geistig behinderten Menschen zusammen und war 20 Jahre lang als Erzieherin tätig, davon zehn Jahre als Leiterin. 2017 eröffnete sie ihre eigene Kreativwerkstatt im Atelier mit Kursangeboten.

Hermann Popp, in Lauda-Königshofen lebend, sorgt selbst für seine Drechselhölzer. Holzskulpturen aus Stämmen und Zweigen von Obstbäumen sind das jüngste Kind von Hermann Popp.

Er sagt, das Drechseln bedeutet konzentriertes ruhiges Schaffen mit meditativem Einfluss. Zu seiner Produktpalette zählen: Ersatzteile für Spinnräder, gedrechselte Möbelteile, Füße für Stühle und Tische, Musikinstrumente, Kreisel, Kinderrassel, architektonische Teile für den Innenausbau, Blumensäulen, Kerzenständer und vieles mehr.

Die Besucher dürfen gespannt sein, was sich ihnen im Glasbau des Rathauses Boxberg präsentiert.

