Die Flora der Umgebung gemeinsam kennenlernen

Boxberg.Schon seit längerem keimte die Idee eines Waldlehrpfads in der Ortsverwaltung Boxbergs rund um Roland Throm auf. Nun wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Realschule und dem Forstamt umgesetzt.

Am Samstag war es soweit: Die ersten Schilder des Boxberger Waldlehrpfades wurden von der Ortsverwaltung aufgestellt. Rund um den Hügel über dem Wohngebiet „Am Hühnergarten“ und den alten Sportplatz, bis hin zum Nato-Tanklager, erstreckt sich die Strecke des Waldlehrpfads. Insgesamt fünf Lehrtafeln und eine Übersichtskarte flankieren nun den landschaftlich schönen Weg durch Wald und Wiesen. Weitere Attraktionen wie Ruhebänke und andere Stationen rund um die Aufgaben des Walds und dessen Bewohner sollen folgen.

„Früher gab es hier schon einmal solch einen Pfad“, erklärte der Ortsbeauftragte Roland Throm beim Vor-Ort-Termin mit den Projektpartnern aus Forstamt und Realschule. „Diesen wollten wir als Ortsverwaltung wieder auferleben lassen“, so Throm weiter. Er meinte, ihm ginge es genauso wie vielen anderen beim Spaziergang durch den Wald. Da frage das Kind: „Papa, was ist das für ein Baum?“ – und man wisse oft keine Antwort. Deshalb sei so ein Waldlehrpfad für alle Generationen wichtig und interessant. Im Zuge der Planungen für des Waldlehrpfad wandte sich die Ortsverwaltung an die Realschule und den zuständigen Förster, Ullrich Weiland und so kam das Vorhaben „Waldlehrpfad Boxberg“ auf den Weg.

Ein Schüler-Projektteam der Realschule unter der Leitung von Lehrer Arben Kaludra, recherchierte daraufhin die Inhalte der Schautafeln. Beispielsweise werden auf einer der Schautafeln die Besonderheiten der Baumart „Schwarzkiefer“ vorgestellt. Von Herkunft, über Blütezeit und Frucht, bis hin zur Höhe und dem möglichen Alter der Schwarzkiefer, erfahren die Besucher des Pfades allerhand interessantes rund um die heimische Fauna. „Diese Baumart ist typisch für die Region“, ließ Förster Ullrich Weiland noch wissen.

Über den Ballenberger Weg ist der Waldlehrpfad einfach zu erreichen. Gleich zu Beginn wartet eine Übersichtskarte zur Orientierung der Besucher. Diese entwarf Arno Reinhardt. Es gibt eine kurze Strecke über 2,5 Kilometer Länge und auch einen längeren Weg über circa fünf Kilometer. Durch den Wald mit den für die Region typischen Kiefern, Buchen und Eichen geht es später auch vorbei an Feldern und Wiesen. „Daneben wird hier die aus Amerika stammende Douglasie, auch Douglas-Tanne genannt, kultiviert“, erklärt Förster Weiland daraufhin. Die Rektorin der Realschule, Andrea Fürle, freut sich über das gelungene Projekt. „Eines unserer Schulmottos ist es, sich in die Gemeinschaft einzubringen“, so Fürle. In weiteren Projekttagen werde sich die Schule wieder aktiv engagieren. Bürgermeister Christian Kremer möchte das Projekt ebenfalls unterstützen. Der Waldlehrpfad ist ab sofortfrei begehbar. suso

