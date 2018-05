Die gute Seele des Hauses sagte ade

Anzeige

Monika Rüttiger geht nach 22- jähriger Tätigkeit an der Schule in Boxberg in den Ruhestand.

Boxberg. Eltern, die Schüler telefonisch krankmelden, Lehrer, die eben mal noch Geld für die Klassenfahrt abgeben wollen, Schüler, die auf dem Weg zur Schule sich ein Bein vertreten haben und jetzt einen Kühlakku benötigen oder die Rektorin, die eben noch einmal eine Nachbestellung für Büroartikel aufgeben möchte. So oder so ähnlich begann für Monika Rüttiger in den letzten 22 Jahren ein ganz normaler Arbeitstag im Schulsekretariat der Realschule Boxberg, denn das Tätigkeitsfeld einer Sekretärin ist heute weitaus größer als dies noch vor Jahren der Fall war. Sie ist vielmehr Managerin und Organisationstalent, Anlaufstation für Kinder, Eltern und Lehrer sowie die erste Kontaktperson der Schule. Diese hohen Ansprüche erfüllte Frau Rüttiger mit Bravour. Deshalb fand nun eine große Verabschiedungsfeier der Grund-, Haupt- und Realschule für Monika Rüttiger statt.

Dass die Schulsekretärin dabei ein hohes Ansehen genoss, wurde durch die zahlreichen Beiträge der einzelnen Klassenstufen deutlich. Nahezu alle Schüler standen mit Liedbeiträgen auf der Bühne, um noch einmal zu zeigen, wie wertvoll die Arbeit von Monika Rüttiger war.