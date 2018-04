Die Lazy Bones liegen nicht auf der faulen Haut

Anzeige

Boxberg.Ein besonderes Jubiläum feiern die Lazy Bones aus Boxberg in diesem Jahr: Zehn Jahre ist ihr Waldseilgarten nun alt. Das betonte einer der Vorsitzenden, Matthias Fischer, bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung. Vor 24 Jahren wurde der Jugend- und Kulturverein gegründet und verbucht seitdem stetig steigende Mitgliederzahlen, die in diesem Jahr mit 162 Mitgliedern ihren bisherigen Höchststand erreicht.

Rund 40 Mitglieder trafen sich im Hotel Panorama in Boxberg. Nach der Begrüßung durch Matthias Fischer erinnerte Alexander Heine mit dem Jahresrückblick an die vielen Aktionen des vergangenen Jahres. Highlights waren unter anderem der Bezug des neuen Vereinsheims in der alten Schule in Boxberg, die Teilnahme an Faschingsumzügen, der Kauf eines Tipis zur Ergänzung der Übernachtungsmöglichkeiten im Waldseilgarten, der erste Naturerlebnistag mit Waldmarkt, das Kinderferienprogramm Lazy Town und die Neugründung des Jugendbereichs, der Lazy Teens.

Anschließend informierte Julia Löffler die Mitglieder über die finanzielle Lage des Vereins. Die Kassenprüferin Christl Müller bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Somit wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.