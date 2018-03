Die nächsten Wahlen fest im Blick

Anzeige

Nur mir Mut und Tatkraft und nicht mit Abschottung und Isolationismus könne es gelingen, als europäischen Nationen im 21. Jahrhundert im Konzert der Weltmächte mitzuspielen und die eigenen Werte zu verteidigen. Ein bezeichnendes Licht werfe in diesem Zusammenhang die Ablehnung der ansonsten einmütig und überparteilich getragenen Resolution durch die Fraktionen der AfD und des französischen Front National, so der frühere langjährige Staatsminister im Auswärtigen Amt weiter.

Einen weiteren Diskussionspunkt bildeten die Geschehnisse rund um die sich nunmehr große Koalition auf Bundesebene. Einig waren sich die Mitglieder darin, dass entgegen aller Unkenrufe die Entscheidung des Parteivorsitzenden Christian Lindner richtig und inhaltlich begründet war, die Verhandlungen mit Union und Grünen aufzukündigen.

Lediglich beim Verfahren hätte man sich in der Rückschau, wie dies der Parteichef ja selbst bereits mehrfach betont habe, eine zügigere Verfahrensdauer gewünscht.

Alle Geschehnisse rund um die sich als äußerst schleppend wahrzunehmenden GroKo-Verhandlungen zeigten deutlich auf, dass die Union unter Bundeskanzlerin Dr. Merkel ihren Zenit der Macht längst überschritten und die unionsgeführte Regierung den Anspruch, das Land nachhaltig zu gestalten, bereits vorab an der Garderobe abgegeben habe.

Dies mache beispielsweise das Festhalten am Soli und die als völlig unzureichend einzuschätzenden Bemühungen beim dringend notwendigen Ausbau der digitalen Infrastruktur deutlich.

Die Bezirksvorsitzende ging im Folgenden auf die im kommenden Jahr anstehenden Kommunal- und Europawahl ein. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zeichne sich erfreulicherweise in allen Kreisverbänden der Region ein reges Interesse potenzieller Kandidaten für kommunale Ämter und Mandate ab.

Der Kreisgeschäftsführer der FDP Main-Tauber, Ingo Brudereck, verwies in diesem Zusammenhang zudem auf verschiedene Bürgermeisterwahlen, die in den nächsten Monaten anstehen, und für die zum Teil noch überparteilich und ungebundene, liberal eingestellte Bewerberinnen und Bewerber gesucht würden.

Termine bekanntgegeben

Abschließend gab die Bezirksvorsitzende noch folgende Termine bekannt: Am 10. März findet die offizielle Eröffnung des „Liberalen Büros“ des FDP-Bundestagsabgeordneten der Region Heilbronn-Franken, Michael G. Link, in Heilbronn statt.

Die beiden FDP-Landtagsabgeordneten des Bezirksverbandes, Dr. Friedrich Bullinger (Rot am See) und Nico Weinmann (Heilbronn), rufen alle Mitglieder und Interessenten am 7. April zu einer Führung durch das Hohenlohische Freilandmuseum in Wackershofen auf. Ferner gastiert am 10. April der FDP-Bundestagsabgeordnete und Betreuungsabgeordnete des Main-Tauber-Kreises, Michael G. Link, bei einem Vortragsabend zur Außenpolitik in Lauda. Die FDP-Landtagsfraktion führt zudem im Rahmen ihrer Landesbereisungen am 2. Mai einen Infotag mit Besuchen verschiedener Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen im gesamten Main-Tauber-Kreises durch. fdp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018